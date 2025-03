Sánchez reivindica en Sevilla su Ley de Vivienda y reclama a Moreno que la aplique en Andalucía

En el acto de entrega de llaves de 218 viviendas públicas de alquiler asequible, celebrado este lunes en Sevilla, los representantes de las tres administraciones han coincidido en un solo punto: felicitar a los agraciados. A partir de ahí, Pedro Sánchez, Juan Manuel Moreno y José Luis Sanz han cruzado reproches a uno y otro lado en torno a las políticas desarrolladas en este ámbito. Los tres -Ejecutivo central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento- han llamado al consenso al tiempo que tornaban el ambiente festivo en otro episodio más de la guerra política en torno a la vivienda.

Durante su intervención, el propio presidente del Gobierno ha instado a Andalucía a aplicar una Ley de Vivienda "que funciona" con el objetivo de que pueda declarar zonas tensionadas y dar así "soluciones a las demandas de todos los ciudadanos". Y para justificarlo, ha puesto como ejemplo a otra comunidad autonóma que sí la ha ejecutado, Cataluña, "donde se están reduciendo los precios en alquiler y se están registrando contratos más estables, pese al desastre que vaticinaban algunos", ha afirmado Sánchez.

El presidente del Ejecutivo nacional ha aprovechado su discurso para lanzar otra reclamación: que las VPO sigan siendo públicas y no se vendan al mercado privado. "Si echamos la vista atrás, en los 80 se construían más de 100.000 viviendas protegidas en todo el país. Esas casas, si no hubiesen pasado al mercado libre, representarían ahora el 9% del total del parque inmobiliario, que justo es la media europea", ha subrayado Pedro Sánchez. "No podemos volver a cometer ese error, por eso estos hogares que entregamos hoy serán asequibles durante al menos 50 años".

"Desde el Gobierno de España no vamos a parar hasta que este derecho sea un pilar más del Estado del Bienestar. En estos siete años hemos multiplicado por ocho las políticas en esta materia", ha resaltado Sánchez. "Solo en Sevilla hemos financiado 3.400 viviendas en alquiler asequible. Están llegando como nunca antes gracias a este compromiso del Gobierno de España", ha resaltado el dirigente socialista. "Esa justicia social que nos mueve es también la que ha inspirado la Ley de Vivienda, una buena normativa para que la vivienda sea un derecho, no un lujo".

"Ayudaríamos quitando burocracia y presión fiscal"

Por su parte, Juan Manuel Moreno ha destacado el papel de la Junta de Andalucía, "que ha destinado más de 100 millones de euros en Sevilla para la construcción de 17 promociones diferentes". "Seguiremos trabajando para poner todo el suelo a disposición de los ayuntamientos para que puedan usarlo y para que los ciudadanos no paguen más por lo que no deben", ha declarado el presidente autonómico, que ha anunciado que va a aprobar un decreto ley para sacar "20.000 viviendas protegidas más".

"La vivienda es un problema de Estado que debemos atajar entre todos, nos lo tenemos que tomar en serio. Ayudaríamos quitando burocracia y presión fiscal para salir adelante", ha propuesto Moreno, que ha evitado entrar en la aplicación a nivel andaluz de la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 en el Congreso de los Diputados. "Todos tenemos que empujar en la misma dirección, es un compromiso compartido. Cuando remamos las tres administraciones, generamos objetivos más reales y rápidos".

"Necesitamos más fondos, presidente"

En una línea más dura se ha posicionado el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz. En su discurso, el edil popular se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez, a quien ha reclamado "más fondos, bajar el IVA y más infraestructuras para los desarrollos urbanísticos, como el cierre del anillo del Cercanías, las obras de la SE-40 y la conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto". "Por nuestra parte, vamos a seguir aportando financiación: tenemos 250 millones de euros para el programa Sevilla Para Vivir".

"Está usted en la capital de la vivienda protegida de Andalucía, presidente", le ha interpelado Sanz. "Señor Sánchez, Sevilla es el mejor ejemplo para la construcción de VPO. Y vamos a seguir asumiendo el riesgo de estas operaciones, porque es una obsesión que tenemos: dar solución a ese problema que tienen todos los sevillanos".