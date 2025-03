Junqueras refuerza su poder en ERC y logra un aval del 90% a su nueva hoja de ruta

El congreso de ERC de este fin de semana tenía que servir para medir si la nueva dirección del partido con Oriol Junqueras al frente había conseguido enderezar el rumbo de la organización y frenar el ruido interno tras casi un año de crisis interna. La primera votación del cónclave indica que lo ha logrado o, como mínimo, que está en camino de hacerlo. Los militantes que han acudido este sábado al congreso celebrado en Martorell han dado su aval a la nueva hoja de ruta del partido, la ponencia política, con un 89,75% de votos a favor -692 en total-, 3,11% en contra (24) y 7,13% han votado en blanco (55). Es una votación que refuerza la posición de Junqueras y la secretaria general, Elisenda Alamany, al frente del partido.

La ponencia política es el documento que tiene que marcar la estrategia del partido en los próximos cuatro años. No incluye grandes cambios respecto a lo que ha venido defendiendo ERC en los últimos años, por lo que lo más interesante era el resultado de la votación. Era en este resultado donde se podía ver si Junqueras tenía mucha contestación interna o no. Al final, ha logrado el aval de 9 de cada 10 militantes que han acudido al conclave. Eso sí, la participación no ha sido muy elevada. Han participado 771 afiliados de los 8.000 con los que cuenta el partido. Si Junqueras sigue teniendo críticos en la organización están desmovilizados.

Para poner las cifras en perspectiva, en los cuatro congresos anteriores en los que Junqueras había acudido como líder, esta misma votación había oscilado entre el 93% y el 98% de votos favorables. Este sábado ha quedado un poco por debajo, pero con una cifra que la nueva dirección de ERC hubiera firmado con los ojos cerrados a finales del año pasado, cuando el partido estaba en una situación de guerra total entre sus facciones.

Una de las primeras noticias de la jornada ha sido la ausencia destacada en Martorell de la exsecretaria general del partido Marta Rovira. Ella y Junqueras formaron durante 13 años un matrimonio político que llevó a ERC a sus cotas de poder más altas, pero acabaron enfrentados cuando el partido entró en crisis hace ya casi un año. Fuentes próximas a Rovira consultadas por EL PERIÓDICO han explicado que la exsecretaria general estaba inscrita en el congreso, pero que finalmente no ha acudido a la cita por "motivos personales". Actualmente, se encuentra viviendo en Suiza.

Sí que han asistido otras figuras destacadas del partido como el expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes del Parlament Carme Forcadell y Ernest Benach, y el exsecretario general del partido, Joan Ridao. Aragonès y Forcadell, como Rovira, también formaron parte de la candidatura contraria a Junqueras que le disputó el liderazgo del partido, pero esto no ha sido obstáculo para que acudieran a la cita. De hecho, Aragonès, aseguró en su día que estaría a disposición de la organización ganara quien ganara la batalla interna.