Arranca el congreso del PSOE en Aragón que encumbrará a Alegría como secretaria general

Ovación, vítores y aplausos en el recibimiento, por todo lo alto, a los cuatro líderes socialistas que abren el Congreso que encumbrará a Pilar Alegría como secretaria general del PSOE Aragón y en el inicio de facto de su liderazgo en el partido. La presidenta navarra María Chivite, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han arropado a la secretaria general aragonesa al ritmo de 'Ain't no mountain high enough' ('No hay montañas lo suficientemente altas').

Después, un vídeo ha ilustrado la historia del PSOE en la comunidad. Desde la caída del franquismo, hasta las victorias autonómicas y en las principales capitales, o el anuncio de derogación del trasvase del Ebro por Zapatero, han sido los ejes de la proyección. Con un tono épico que ha mostrado al socialismo aragonés como transformador de la comunidad, con presencia autonómica en Europa, frente a los recortes de la época de Rudi, ilustrados en el vídeo en blanco y negro.

Aplausos a intervenciones de Zapatero, Alegría y de Lambán en el vídeo han elevado las emociones de la sala Multiusos, con centenares de militantes deseosos de escuchar las primeras palabras de Alegría en la puesta en marcha de su liderazgo en la comunidad. Freno a la derecha, a la ultraderecha y el ya repetido “a por todas” de Alegría han cerrado el primer mensaje político del Congreso.

Pilar Palacín, la alcaldesa de Fuentes de Ebro desde 2003, presidenta del 18º Congreso del PSOE Regional, ha sido la encargada de abrir el cónclave mirando hacia el municipalismo y aprovechando la presencia de los ministros para reclamar "más financiación" para las administraciones locales. Entre aplausos, la socialista ha reivindicado los valores del partido y sus banderas, la educación pública, la sanidad universal, con guiños constantes a los dos últimos secretarios generales del PSOE en Aragón y expresidentes de la comunidad, Marcelino Iglesias, presente en primera fila, y Javier Lambán, el gran ausente de la cita.

Las nuevas caras

Más allá de los mensajes de los ministros y del apoyo masivo del Gobierno a Alegría, lo que llenará de conversaciones los corrillos será el diseño de la nueva Ejecutiva Regional, el núcleo duro de Pilar Alegría, que promete una gran "renovación de caras", que dará la vuelta a los últimos doce años de mandato de Javier Lambán.

Congreso Regional del PSOE Aragón, este sábado, en Zaragoza. / / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De momento, solo hay dos nombres claros: el de Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola, ostentará la secretaría de organización; y Darío Villagrasa, que tendrá un puesto "preponderante", según dijo la propia Alegría, aunque no ha trascendido cuál será. El resto de miembros de la Ejecutiva es una incógnita. Fuentes socialistas dan por hecho la salida de Mayte Pérez como portavoz del PSOE en las Cortes, un papel que podría asumir el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, que ha sido la voz de Ferraz y el apoyo de Alegría en el territorio.