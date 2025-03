Feijóo asume su "compromiso" con la dana: "Quiero que se investigue hasta el final y saber quiénes fueron los responsables"

Alberto Núñez Feijóo capea la crisis política que asola a Carlos Mazón día a día. Pero en las últimas horas ha avanzado en su posición. Este viernes, tras visitar una bodega en Valladolid y ante las preguntas sobre el futuro del ‘president’, el líder del PP aseguró que su “compromiso” mientras sea presidente de la formación conservadora es “saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y que se investigue hasta el final”. “Vamos a investigar y a saber lo que ha pasado”, dijo, recordando también que en el Senado ha echado a andar la comisión de investigación sobre la mayor catástrofe natural de la provincia de Valencia.

El dirigente conservador insistió en que “no tiene novedades” para tomar una decisión sobre Mazón, y que seguirá “esperando al contenido y al alcance de la investigación” tras el último auto de la magistrada de Catarroja. “Vamos a dejar que las investigaciones avancen. El presidente de la Generalitat compareció en las Cortes, remodeló su gobierno, hay una comisión de investigación y el PP ha abierto otra en el Senado”, insistió, relatando la cronología que por ahora no le hace dar un paso más.

“Mientras no haya novedades al respecto no voy a improvisar respuestas sin calado ni un mínimo de reflexión”, zanjó. Lo que sí dijo es que “lo mínimo que le podemos ofrecer a las víctimas es devolverles la dignidad”. “Es un compromiso que asumo. La vida ya no se la podemos devolver”, dijo en un alegato muy claro al respecto.

Y estas palabras se suman a las que dijo ayer en el Congreso de los Diputados, cuando aseguró que “la forma es la garantía de las cosas” y que “todo” llegará “en su momento”: “Y

de momento no hay novedad que me haga cambiar de posición”, zanjó, abriendo la puerta sin embargo a que pueda ocurrir antes o después.