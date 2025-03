Feijóo considera que España "debe rearmarse" y lamenta que Sánchez no tenga "un plan"

La reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa este jueves para abordar la situación internacional y el aumento del gasto militar ha sido infructuosa, según el líder del PP. El político gallego asegura que el presidente del Gobierno no le ha dado ninguna información sobre cómo cree que se debe financiar ese incremento ni tampoco en qué plazos considera que debe hacerlo España. "Sánchez no tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar el Congreso [para aprobar más inversión en defensa]", ha dicho Feijóo que, ha apuntado, que es consciente de que "Europa tiene que rearmarse". "España debe hacerlo también", ha subrayado.

"Salimos igual que entramos", fue el comentario que transmitió el equipo del dirigente conservador minutos después de que el gallego saliera del edificio gubernamental. Una hora y media después, ya en el Congreso, Feijóo dado una breve rueda de prensa en la que ha mostrado su pesar por el tenor de la reunión, que ha descrito como una charla de 30 minutos vacía de contenido y "un café". El jefe de la oposición ha dicho que Sánchez "tiene la tentación" de "ocultar o ignorar la verdad y ocultarla por interés partidista". "El desafío trasciende a esta legislatura, a su Gobierno y a él", ha dicho Feijóo en referencia al compromiso de aumento de gasto militar que va a hacer España ante la Unión Europea.

Ante la prensa, el dirigente de los populares no ha querido asegurar el apoyo del PP a las decisiones que el Ejecutivo pueda tomar sobre las partidas presupuestarias para armas, aunque sí ha concedido que su partido "está dispuesto a dialogar y negociar" con el Gobierno siempre que "tanto el fondo como la forma sean serios y limpios". Este jueves, Feijóo cree que no se han dado esas condiciones, pero no se cierra a que, en las próximas semanas, pueda sentarse a negociar un real decreto que incluya ese aumento del presupuesto militar.

La fórmula del real decreto es la que se utilizó recientemente, por ejemplo, con las ayudas por la DANA, que el PP respaldó. En principio, esa vía no forma parte de los planes de Sánchez, al menos en estos momentos. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo esta legislatura y la división en el seno del Gobierno, con Sumar renuente a dedicar más dinero a armas, le llevan a preferir buscar otras opciones como el uso del fondo de contigencia y el traspaso de créditos de Hacienda al de Defensa.

El tenso contexto internacional que ha generado el acercamiento de Donald Trump a Rusia ha llevado a la Unión Europea a decidir fortalecer su política de defensa, con el consecuente aumento de la inversión en armas. Estas circunstancias llevaron al jefe del Ejecutivo a organizar una ronda en la Moncloa este jueves con los representantes de los grupos parlamentarios, con todos menos con Vox.

La reunión ha durado unos 30 minutos, un tiempo que parece que no ha sido suficiente para limar asperezas. Los dos dirigentes llevaban 15 meses sin comunicarse entre ellos, ni un mensaje ni una llamada, una muestra de la mala relación que siempre han tenido como líderes de sus respectivos partidos.