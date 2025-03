Santos Cerdán intercambió mensajes con Koldo interesándose por obras del AVE

El ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intercambió mensajes con el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García interesándose por obras del AVE y otras infraestructuras, según informan a esta redacción fuentes conocedoras de estos hechos, que descartan cualquier irregularidad en estas gestiones de finalidad política. Especifican, en este sentido, que se trataba de obras "ya adjudicadas" en Navarra y en otras comunidades autónomas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisaron en febrero de 2015 a Koldo García sus dispositivos móviles, en los que las fuentes consultadas aseguran que se tienen que reflejar estos intercambios de información, cuya legalidad reiteran.

Obras "paralizadas" en Navarra

Cerdán, que es diputado del PSOE por Navarra, se interesó en las obras del tren de alta velocidad de su comunidad autónoma, pues estas llevaban años "paralizadas". Pero al ser adjunto a la secretaría de Organización encabezada por José Luis Ábalos, este cargo socialista recibía peticiones de información del resto de diputados de PSOE en las diferentes comunidades autónomas, prosiguen las citadas fuentes consultadas por este periódico.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la Comisión del Senado / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Además del AVE en su comunidad, Santos Cerdán se habría interesado por otras infraestructuras del Ministerio de Transportes en Andalucía, como por ejemplo fue el caso de la A-32, pues el partido en Jaén tenía especial interés en esta infraestructura, o de "un puente en Sevilla", en este caso tras una iniciativa del partido en esta provincia andaluza.

Petición de cuentas a Pardo de Vera

En este sentido, la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera explicó este miércoles en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el marco del caso Ábalos que tanto el exministro como su entonces asesor le preguntaron sobre obras adjudicadas a la empresa guipuzcoana Grupo Murias y a Levantina Ingeniería y Construcción SL, propiedad del empresario José Ruz.

"Recuerdo que Koldo y el ministro una vez me llamaron y me dijeron que había dos empresas contratadas por Adif que no se les estaba abonando de forma objetiva las obras que estaban… y yo le dije, lo dudo mucho, porque no teníamos problemas de tesorería", señaló a preguntas del magistrado instructor, Leopoldo Puente. Ella les respondió que indagaría sobre dicha cuestión, y así lo hizo. "Yo pregunté y se estaba abonando todo perfectamente. Y les dije que esa queja era infundada, que fuesen al contencioso si querían".

Sobre la obra de Murias, Pardo de Vera dijo expresamente que "estaba en una UTE de unas obras en el País Vasco --según fuentes presentes en la declaración los trabajos se estarían realizando realmente en Navarra-- de hacía muchísimos años" y que en estos trabajos "se había parado la liquidación del expediente". La queja consistía que se podrían estar liquidando muy por debajo de lo que estaba. Tras hacer las gestiones, la presidenta de Adif comprobó que la liquidación era correcta.

Quejas de empresas

En otro momento de la declaración, la responsable de las obras adjudicadas por Adif reconoció que no entendía por qué Koldo le tenía que "preguntar nada sobre una obra", si bien puntualizó que estas consultas no se realizaban de malos modos. "Solo me dijeron que se estaba quejando esa empresa, y hay pocas empresas que no conozca del sector (...) y entonces, pues me dijeron que se estaban quejando porque Adif no estaba liquidando la obra… y yo les dije “me extraña mucho, pero…, señaló en sede judicial, para añadir que si estas cuestiones se las realiza Ábalos, "que era ministro" no le incomodan. "Que me lo diga Koldo pues sí me incomoda", agregó, según la transcripción de su declaración en el Supremo a la que ha tenido acceso esta redacción.

La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

Esta redacción ha detectado que Adif Alta Velocidad adjudicó en 2019 por 54.575.951 euros el contrato de construcción de plataforma de un tramo ferroviario entre las localidades navarras de Olite-Tafalla Sur, incluido en el tramo Castejón-Comarca de Pamplona del nuevo Corredor Cantábrico-Mediterráneo. La adjudicación correspondió a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las compañías Puentes y Calzadas Infraestructuras y Construcciones Murias.

El comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama aseguró en sus declaraciones como investigado que entregó a Koldo un sobre con 15.000 euros destinado a Santos Cerdán, unos hechos que ambos han negado públicamente.