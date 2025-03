Yolanda Díaz sale en defensa del acuerdo migratorio de PSOE y Junts: "Es constitucional y respeta las competencias"

Yolanda Díaz sale en defensa del acuerdo sellado entre PSOE y Junts para traspasar el control de las fronteras a Cataluña. La vicepresidenta segunda del Gobierno insiste en que el pacto "respeta los derechos humanos en un tema tan sensible" como es la inmigración y asegura que "es constitucional" y la titularidad de competencias migratorias seguirán siendo del Estado. El pacto firmado recoge que Cataluña podrá gestionar las expulsiones de migrantes cuando tengan prohibición de entrada.

En una entrevista en La Hora de la 1, Díaz enmarcó este acuerdo en el artículo 150 de la Constitución y lo describió como "una delegación de competencias compartida, es decir, no se altera las competencias que tiene el Estado". La líder de Sumar defendió que el acuerdo "aproxima una gestión importante a la Generalitat, que está presidida por el señor Illa", y ha defendido el "espíritu autonomista" del acuerdo, defendiendo que "cuanto mayor cercanía tenga la competencia [con el territorio], es previsible que se gestione mejor.

Sobre las críticas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, Díaz instó al PP a "matizar" el texto en el Congreso, recordando que el acuerdo se presentará por la vía de la proposición de ley y tendrá que superar el trámite parlamentario, donde el texto podrá ser modificado. "El Partido Popular puede hacer todas las matizaciones que quieran igual que el resto de formaciones políticas", continuó.

Preguntada por cuál será la postura de Sumar ante este punto, Díaz mostró su apoyo a la propuesta, aunque ha dejado la puerta abierta a presentar enmiendas parciales. "Más allá de que se puedan hacer aportaciones que le corresponden al grupo parlamentario, desde luego el respeto a los derechos fundamentales es la clave y esto permanece inalterable", zanjó.

Contra la "humillación" a Zelenski

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo también se pronunció sobre el ámbito militar y quiso explayarse para descalificar la bronca protagonizada por Donald Trump y Zelenski la semana pasada, una "humillación" que consideró "intolerable".

También se pronunció sobre el gasto militar, asegurando que el problema "no es de incremento" sino de "cómo" se distribuye este gasto, pero evitando un rechazo frontal a este aumento presupuestario. "Tenemos consignado el 1,2% del presupuesto, y sólo está ejecutado el 0,9%,", recordó. "Nosotros creemos que no va de aumentar el presupuesto, va de reordenar", insistió. "Les digo más, la política Trump de solo hablar de incremento de gasto militar da igual la cuantía, no hace más que ensanchar a la extrema derecha".

Preguntada por si es partidaria del envío de tropas a Ucrania. Yolanda Díaz ha evitado cerrar la puerta: "Lo que soy partidaria es de defender al pueblo ucraniano que fue invadido ilegítimamente vulnerando la legalidad internacional", respondió, aprovechando para cargar contra Donald Trump por los reproches públicos que hizo al presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, en la Casa Blanca. "No solo es desprecio eh Zelenski, fue un desprecio absoluto a la diplomacia internacional, no se puede volver a dar".

Díaz aseguró haberse quedado "atónita" al ver "en el despacho Oval al presidente de Norteamérica humillando al señor Zelenski, pero humillando a la diplomacia internacional. Esto no se puede hacer. Imagínense de ustedes que el presidente del gobierno de España tratase así a algún mandatario". Yolanda Díaz defendió, contra la negociación abierta por Trump y Putin, que "el pueblo ucraniano tiene que estar en esa mesa de negociación y por supuesto la Unión Europea".

El acuerdo

Según el acuerdo firmado entre PSOE y Junts, los Mossos d'Esquadra podrán gestionar la seguridad en fronteras, además de en puertos y aeropuertos, de "zonas críticas", en cooperación con el resto de Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la Generalitat también actuará como “ventanilla única” en Cataluña en cuanto “a las autorizaciones de residencia temporal y de larga durada” y expedirá los “documentos de identidad para extranjeros, a partir del registro de los NIE”, por lo que podrá expulsar a los inmigrantes cuando tengan prohibición de entrada.

Eso supone “instruir y ejecutar expulsiones que no requieran expediente” y, en los casos que requieran expediente “se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que ofrezca la Junta de Seguiridad de Cataluña”. También gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Además, "los Mossos d' Esquadra quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos". Además, según consta en el acuerdo, se "transferirán los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza las competencias que se le delega". Otro de los puntos importantes del acuerdo habla de las "contrataciones en origen" y explica que "Cataluña es quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras".