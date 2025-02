Las explicaciones de Jésica sobre su piso y su trabajo desmontan la versión de Ábalos ante el Supremo

La declaración de Jésica R. como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha desmontado la intención de José Luis Ábalos de desvincularse de la contratación de su expareja por dos empresas públicas dependientes del Gobierno socialista, y del pago de 2.700 euros mensuales por un piso de lujo situado "cerca de Ferraz", la calle de Madrid en la que se encuentra la sede federal de los socialistas.

Así, el 12 de diciembre pasado Ábalos, en su declaración voluntaria antes de que el magistrado reclamara el suplicatorio al Congreso para investigarle formalmente, negaba en rotundo haber participado en la contratación de su entonces pareja sentimental por la empresa pública Ineco, y endosaba la responsabilidad de la misma a Joseba García, el hermano de su asesor Koldo García. Al ser interpelado por el juez sobre si había propuesto a Joseba la contratación de Jésica, Ábalos respondió de forma negativa: "No, pero permítame, en el Ministerio hay muchas más posibilidades si uno quisiera un puesto de esa naturaleza", dijo.

Pero la versión de esta mujer, que ha declarado como testigo y, por tanto, con la obligación de decir la verdad, a riesgo de que si no la dice podría ser acusada de falso testimonio, contradice la de Ábalos. En relación con el acceso al trabajo en Ineco, por el que cobraba mensualmente un salario de unos 1.060 euros pese a no haber trabajado nunca, ella relató que pusieron a su disposición un ordenador e incluso realizó un cursillo de riesgos laborales. La testigo siempre sitúa a su expareja en el origen de la propuesta: "El señor Ábalos me dijo que era bueno que trabajara mientras estudiaba, le dí mi currílum, se lo mandé por WhatsApp...".

Después le avisaron de que dicho documento debía enviarlo a una web y realizar una entrevista. Era para ser auxiliar administrativa de Joseba, hermano del asesor ministerial Koldo García, pero nunca la llamaron para acudir a su puesto, y nunca trabajó.

Tragsatec

Tampoco la testigo ha respaldado el testimonio del exministro sobre una segunda contratación de una empresa pública. El 12 de diciembre Ábalos negó en el Supremo haber participado en la contratación de Jésica en Tragsatec: "Ni lo sabía, creo yo. Pensé que el final había sido Ineco cuando terminó el contrato de proyecto. Al terminar el proyecto también terminaba ella", dijo el exministro socialista.

Pero Jésica, a preguntas del juez sobre quién la había ayudado a que la contrataran, dijo: "Me imagino que igual que se lo dije a Koldo, se lo diría a Ábalos". Y el magistrado volvió a preguntar: "¿Como consecuencia de estas llamadas, entra usted a trabajar en Tragsatec?". "Sí", dijo la testigo, que resaltó que al terminar su relación laboral con Ineco contactó con Koldo, pese a que en ese momento ya no era pareja de Ábalos.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) sale de declarar al Tribunal Supremo, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

Fue entonces cuando se gestó su contratación en Tragsatec. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la expareja de Ábalos afirmó que no tenía interés en dicho trabajo, pero que el hoy diputado del grupo mixto le dijo que le "venía bien trabajar". "Yo no avisaba al señor Ábalos para que me buscase otra cosa", respondió en un momento dado, cuando Luzón le recriminó que para trabajar no, pero para cobrar sí parecía tener interés.

Alquiler del piso

La tercera contradicción entre las declaraciones de Jésica y el exministro se encuentran en el alquiler durante tres años de un piso de lujo en la Plaza de España. Ábalos endosó de nuevo en su exasesor la responsabilidad: "Es una gestión que hizo Koldo con ella, como le digo, había una relación de amistad. Y hasta donde yo sé, Koldo tenía un amigo [Luis Escolano, quien según la UCO era "testaferro" de Víctor de Aldama] que tenía un piso a disposición de la empresa o de los negocios y parece que le permitió quedarse alojada un tiempo que luego por lo que he visto se alargó, pero en principio era una estancia provisional".

Pero la versión de la testigo resta credibilidad, una vez más, a la de Ábalos. "Me dijo que escogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad", relató la expareja del ministro ante el juez Leopoldo Puente.

La expareja de Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo junto a sus abogados. / Europa Press/ Carlos Lujan

Añadió que ella le dijo a Ábalos cuáles le gustaban y luego fue Koldo el que se puso en contacto con ella para concertar el día de la visita y que tenía que concertar "con un tal Alberto" del que desconocía incluso el apellido y que, según los investigadores, es Luis Alberto Escolano, quien abonaba la mensualidad de 2.700 euros a cuenta del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama. La testigo asumió que era el entonces ministro el que pagaba: "Como todo lo que yo tenía, si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, eran del señor Ábalos".

Uso el piso en "exclusiva"

Existe otra cuestión relacionada con el piso de lujo en la Plaza de España en el que las manifestaciones realizadas por Ábalos durante su primer declaración voluntaria en el Supremo entran en directa contradicción con lo dicho por Jésica. Tanto el exministro como Koldo señalaron que este alquiler era en realidad un piso de una empresa de Escolano que Jésica utilizaba de forma eventual. La mujer, sin embargo, lo ha descartado de plano a preguntas del abogado del PP, Alberto Durán, que dirige la acción popular.

"¿El piso este de la Plaza de España lo utilizaba usted en exclusiva?", preguntó el letrado, a lo que la testigo contestó que "sí". "¿Nadie le pidió que lo usase para reuniones u otros fines?", insiste, y la mujer dio una respuesta negativa y rotunda: "No".