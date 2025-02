La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz lo confirma ante el Tribunal Supremo e identifica a su chófer

La empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, dos bolsas con 45.000 euros en efectivo, ha ratificado este extremo ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga al exministro José Luis Ábalos por su implicación en la trama del comisionista Víctor de Aldama. Fuentes presentes en la declaración realizada este martes señalan a este diario que también ha identificado al chófer que la llevó hasta la sede del Partido Socialista en Madrid.

Fuentes jurídicas han señalado que la hija de María Carmen Pano, la también empresaria Leonor González Pano, también se ha ratificado ante el juez Puente en las declaraciones prestadas ante el Guardia Civil. Era la administradora de Have Got Time, la empresa que adquirió el chalé de La Alcaidesa que disfrutó un verano el exministro José Luis Ábalos y su familia.

En uno de los informes aportados al caso de hidrocarburos, que se investiga en la Audiencia Nacional y en el que Pano está investigada, los agentes de la UCO incorporan una conversación por whatsapp entre ella y Víctor de Aldama en la que este le reprocha a ella que le relacione con el supuesto pago al PSOE: "Espero que tengas pruebas, Carmen", escribe Aldama, a lo que ella responde: "Buenos días, Víctor. Creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente".

Estaba previsto que tanto Carmen Pano como su hija Leonor González Pano declararan primero ante el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga a la trama en la Audiencia Nacional, pero el magistrado decidió suspender su comparecencia la semana pasada, después de que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor le informara de que ambas están citadas a declarar como imputadas por el presunto fraude en hidrocarburos que investiga otro juez de este órgano, Santiago Pedraz el próximo 19 de marzo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó entonces suspender la diligencia para no vulnerar su derecho de defensa, lo que les impidió prestar declaración.

Mala relación

En otra de las grabaciones incluidas en el sumario del caso hidrocarburos Carmen Pano explicaba a Víctor de Aldama que el otro cabecilla de la trama del fraude en el IVA de los combustibles, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, fue quien le alertó de que el comisionista de las mascarillas era el responsable de unas supuestas amenazas que había recibido: "A mí me ha dicho el propio Claudio Rivas que tú tienes unas fotografías de mi hija y que las vas a publicar", dice la empresaria, quien ha declarado este martes como testigo en el Tribunal Supremo.

Pano también acusaba en la grabación a Rivas de haber conseguido enfrentarla a Aldama: "A ti y a nosotros. Nos ha conseguido enfrentar y lo sabes. Lo he defendido a muerte y lo único que ha conseguido es que me humillen. Y echarte todas las culpas a ti que eres el malo de la película. Y ya no puedo más", confiesa la mujer, según la transcripción del audio adelantado por El Independiente.

El contrato de las mascarillas

Igualmente este martes estaba citado el que fuera número 3 de Transportes en época de Ábalos, el ex secretario de Estado Jesús Manuel Gómez, quien fue destituido por el actual ministro, Óscar Puente, unos meses después de estallar el caso. Su comparecencia ha permitido al instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, retomar la parte de la causa relativa a los contratos millonarios (53 millones de euros entre varias administraciones) para la compra de mascarillas en pandemia que dieron origen al procedimiento en la Audiencia Nacional.

En sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, Ábalos descargó en Gómez toda la responsabilidad de la adjudicación de los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa de Juan Carlos Cueto, socio de Aldama, que consiguió el 'pelotazo'. Según Ábalos, la formación del secretario de Estado como interventor de Hacienda le daba confianza para evitar "riesgos de malversación" en este asunto. Gómez manifestó en su día que fue el propio asesor del ministro, Koldo García, quien le facilitó la oferta de Soluciones con la que se acabó adjudicando.

También ha sido citado ante el Supremo el socio de Aldama Claudio Rivas, igualmente imputado por el fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Además, según la UCO ,era quien realmente controlaba Have Got Time, la empresa que en junio de 2021 pagó 526.500.377 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares de Ábalos, un asunto en el que también habría intervenido Leonor González Pano.