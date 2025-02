Feijóo adelanta el "no" de las CCAA del PP a la quita de deuda de Hacienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que la posición de las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación de deuda será un “no”. La propuesta del Ministerio de Hacienda ha sido remitida este lunes a las autonomías después de que ERC hiciera público el acuerdo alcanzado para una quita de deuda de 17.100 millones para Cataluña. Poco después María Jesús Montero aclaraba que la propuesta alcanzará los 83.252 millones de euros para todas las autonomías.

Es un tema muy delicado para algunos territorios que acumulan una deuda altísima -como Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia- pero en los últimos meses la dirección nacional ha hecho esfuerzos por unificar la postura de todas las autonomías, convocando incluso cumbres internas. Feijóo, en una comparecencia que estaba destinada a hablar de política internacional este lunes, acabó asegurando: “Los presidentes van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a los privilegios y a que se premie la mala gestión. El PP quiere hablar de financiación y no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez siga en el Gobierno.”.

La quita de deuda anunciada por Hacienda se suma a la otra noticia del día en la política nacional: la confirmación de que Junts ha retirado la proposición no de ley que pedía debatir este martes sobre una cuestión de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Continúa la función y este teatrillo que le está costando mucho dinero a los españoles. En realidad, miles de millones de euros”, dijo, en referencia a esta condonación que ya había anunciado ERC, “o el traspaso de inmigración a otros territorios de la nación”, denunció, en referencia a la principal exigencia del partido de Carles Puigdemont.

Feijóo afirmó, después de estos movimientos, que el “resumen de la legislatura, dure lo que dure” será ya “cuánto cuesta el apoyo de los independentistas para que Sánchez, después de perder las elecciones, pueda proseguir como presidente unos días, unas semanas o unos meses más”. “Esto va de que los independentistas piden y los españoles pagamos”, zanjó.

Sobre la quita de deuda, el líder del PP fue taxativo afirmando que el miércoles las comunidades votarán en contra porque hacer otra cosa implicaría un “premio” a la mala gestión: “Comprenderá que ahora, pagar lo que otras comunidades han gastado, aquellos que han sido más contenidos en el gasto, es lo contrario de la buena gestión, equidad e igualdad”, repitió.

Más allá de la votación del miércoles, lo que está por ver es lo que harán las comunidades autónomas cuando se apruebe formalmente esa quita de deuda, que iría en un proyecto de ley orgánica según explicó Hacienda. Es decir, si a pesar de haberse opuesto se benefician de ese perdón o, por el contrario, valoran encontrar una manera para no acogerse a la condonación para sus comunidades.