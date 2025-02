El PSOE defiende la alegría

Zapatero es el santón del PSOE. El eslabón encontrado entre Felipe González y Pedro Sánchez, el defensor de las tesis socialistas en la progresfera, el mejor tertuliano del que disponen, el que siempre les insufla aliento, aquel al que se recuerda por su vivificante, beatífico y optimista frase al inicio del 35 congreso federal: "No estamos tan mal". Este sábado ha llegado a Armilla a participar en el cónclave regional andaluz que entronizará (ella ha puesto el verbo de moda en las crónicas periodísticas) a María Jesús Montero, que ha llegado en una lluviosa Armilla al palacio de ferias en loor de multitudes, aplaudiendo, vistiendo de claro, con briznas de cesarismo y con la orden dada anoche de que las provincias no hagan demasiado ruido y no le estropeeen los titulares positivos que puedan generar la conformación de su ejecutiva.

Va a intentar que haya cuatro secretarios provinciales mujeres y cuatro hombres. No está el puzzle hecho. Sí están bien encajadas las piezas del protocolo: Chaves y Susana Díaz en primera fila. También Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura que se llevó la ovación sentimental de la mañana cuando recordando que es enfermo de cáncer reivindicó la sanidad pública. "El primer día que entras a una sala para ponerte la quimioterapia alcanzas a entender el verdadero sentido de lo público". Estoy vivo gracias a la sanidad pública, recalcó. Fue el momento en el que el realizador de la señal oficial enfocó al ministro Félix Bolaños, visiblemente emocionado ante el relato de Vara: "Comprad tanques si hace falta, pero invertir en sanidad también", pidió a esos "nuevo emperadores del mundo".

Pero volvamos a Zapatero, que fue presentado en un vídeo con imágenes de su trayectoria, de sus mítines, de sus frases icónicas para la militancia: "A cada descalificación, una idea". Un Zapatero discutido, metido a mediador internacional, coco de la derecha, blanco de dardazos mediáticos y proverbial hombre tranquilo y optimista. Llegó a las 12 y 5 tardó un buen rato en atravesar el pasillo que le habían hecho mientras sonaba 'Defender la alegría', interpretada por Sabina.

Susana Díaz y Juan Espadas, en el congreso socialista. / A. J. González

"Andalucía por delante"

Un lema que bien podría haber sido el lema de este congreso, que ha preferido escoger un "Andalucía por delante". También María Jesús Montero, que anunció emocionada que Rafael Escuredo será presidente de honor del PSOE -A, hizo un breve homenaje-alusión a los expresidente de la Junta presentes (más allá de lo cortés pero un poco menos de lo cálido) habló de la alegría, de la "alegría de ser socialista" frente "a la derecha que le dijo a Andalucía, este no es tu referéndum". Nosotros somos "los que siempre hemos defendido el autogobierno y hemos llevado la verdiblanca", dijo. Buena parte de su discurso se fue también en reivindicar el papel de la mujer y de la universidad pública.

Montero, a la que le queda un fin de semana largo componiendo, mejor dicho recomponiendo, su ejecutiva y las direcciones provinciales, respetando los complejos sistemas de equilibrios y familias socialistas andaluzas, estuvo enérgica y breve y no ahorró el mensaje puro de campaña -los cortes para los telediarios- descalificando al PP y al Gobierno de Juanma Moreno. Sin ahondar demasiado, no obstante.

El socialismo es un proyecto colectivo que trasciende lo personal, decía Zapatero, vestido de oscuro, que quiso hacer un guiño, muy aplaudido y comentado, a Juan Espadas, allí sentado aguantando el chaparrón como el que asiste a la boda de un ex. Un día se es presidente y al otro se está para lo que a uno le pidan, dijo Zapatero en alusión a Espadas. Éste, rió con dignidad. Eso a a la hora en la que el bar del palacio de farias iba cambiando ya los cafés por las cañas o los refrescos y en las que los enteraos de cada delegación, grupo, familia o clan iban pensando (y llamando) a los lugares en los que celebrarían un almuercete en la muy bella y bien nutrida de oferta hostelera Granada, en alegre conspiración.