Defensa rechaza cualquier paz para Ucrania sin contar con Ucrania

La tensión inducida por Donald Trump en todo el panorama internacional y la paulatina soledad de Europa han irrumpido este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso, obligando a la secretaria de Estado de esa cartera, Amparo Valcarce, a hablar de algo más que industria, inversión y gasto en el rearme español, que era el motivo de su comparecencia. El Gobierno está a favor de la paz, "pero una paz justa y duradera", y "no puede haber paz justa y verdadera para Ucrania y Europa si en cualquier mesa de negociación no están Ucrania y Europa", ha dicho Valcarce.

La número dos de Defensa lo ha afirmado en respuesta a intervenciones de los diputados que han desbordado el orden del día extendiéndolo hacia Estados Unidos, Ucrania, Rusia e Israel. El portavoz de Esquerra Republicana en la comisión, Francesc Marc-Álvaro, ha formulado lo que ha calificado de "pregunta de Estado" a Valcarce: "¿Qué representa para el Gobierno este cambio de paradigma?", ha inquirido en torno a la nueva actitud de Washington.

"Lo que ha pronunciado el presidente de Estados Unidos nos interpela a todos como europeos", ha comentado el republicano tras aludir a un previsto viaje de Pedro Sánchez a Kiev la próxima semana y cuestionar "qué hacemos" ante "el cambio de paradima en Europa y la OTAN".

"El Gobierno mantiene, como no podría ser de otra manera, la condena a la ilegal invasión de Ucrania por la Rusia de Putin", ha reafirmado Valcarce. "Ucrania tiene derecho a la paz, y no puede haber una paz si no es justa y duradera", ha añadido, para seguidamente rechazar las insinuaciones que ha hecho Trump de una mesa de negociación sin contar con Kiev. "La paz para Ucrania tiene que ser con Ucrania. La vocación del Gobierno es ser un factor activo de la paz, pero tiene que venir acompañada de la presencia de Europa. Nuestro presidente está con los líderes europeos", ha definido Valcarce.

Desconexión

Desde el PP, el diputado Agustín Conde ha recriminado a Sánchez falta de visión de Estado en este momento crítico: "Ni siquiera se ha tomado la molestia de llamar a Feijóo para hablar de esto que está sucediendo. Es una mezquindad inasumible. No hablan nada con nadie".

En torno al "qué hacemos" que preguntaba Marc-Álvaro ha dicho Valcarce que buena parte de la respuesta pasa por la gente: "La sociedad española es mucho más consciente hoy de la cultura de defensa", ha apostado para los tiempos de rearme que vienen. Y ha señalado la necesidad de "recordar que la defensa y seguridad de Epaña es fundamentalmente la defensa de sus ciudadanos, y también la defensa de nuestro sistmea de principios y valores democráticos, y de los intereses de España".

No solo la oposición le ha requerido posicionarse a la secretaria de Estado en torno al papel que ha de tener España en el terremoto geopolítico. El portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa, Txema Guijarro, se ha centrado en la relación comercial armamentísica con Israel y Estados Unidos. Dos veces le ha preguntado por una "desconexión ordenada de suministradores tan poco fiables de material militar".

Ha recordado Guijarro la participación clave de la firma israelí Elbit Systems en el desarrollo de la futura artillería de campaña del Ejército, el programa SILAM. Y Valcarce ha respondido con la posición española en la guerra de Israel contra Hamás: "España no puede olvidar tampoco el gravísimo conflicto de Gaza, que ha costado tantas vidas humanas. España juega un papel fundamental en favor de la paz en Palestina. Defendemos los dos estados y tambien una consecución justa de la paz para los gazatíes sin olvidar las terribles consecuencias que ha tenido la invasión de Gaza", ha resumido.

Nuevo Washington

Guijarro, por su parte, ha dejado en el aire su desconfianza hacia la admnistración Trump: qué puede pasar con los misiles que han de dotar a los submarinos españoles de la serie S80, o los misiles Patriot para la defensa antiaérea que España espera recibir.

Antes, el portavoz de Vox y ex general Alberto Asarta había inquirido a la secretaria de Estado cómo es que España ha elegido un cohete de Elon Musk, el Falcon 9, para el reciente lanzamiento del satélite militar SpainSat NG1 desde Cabo Cañaveral (Florida), con otro lanzamiento, el NG2, pendiente para septiembre, y al tiempo "Sánchez cargó contra Musk señalándole como ideólogo de la multinacional ultraderechista y uno de los millonarios que condicionan elecciones".

Amparo Valcarce ha contestado que Defensa eligió Space X, la empresa espacial del tecno-oligarca y ministro estrella de Trump, porque "es lo más competitivo". Y lo ha dicho con un general "lanzar desde Florida", sin mencionar a la firma ni a su dueño, ni tampoco al actual inquilino de la Casa Blanca.