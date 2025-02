RTVE contrata a familiares de cargos de UGT pese a haber suspendido la oposición para ese puesto

RTVE contrata a familiares de dos altos cargos de UGT pese a haber suspendido el examen de oposición en la categoría adscrita al puesto. En ambos casos, los nuevos trabajadores mantienen vínculos de primer grado con los dirigentes sindicales y fueron contratados en categorías donde no habían superado la primera prueba y pese a haber cientos de aspirantes con mejor puntuación para ese puesto de trabajo. Un procedimiento que, siendo legal, ha generado malestar en algunos sectores de la corporación.

El sindicato UGT está en el punto de mira en los últimos meses, más aún después de haber sido imputados dos trabajadores de sus filas por filtrar las preguntas de la prueba de acceso al empleo público, en el escándalo de las filtraciones que ya está judicializado y que tiene imputados a dos dirigentes de UGT.

Este episodio puso sobre la mesa la enorme influencia del principal sindicato en la corporación, donde hay quien le acusaba de tejer una "red clientelar" junto al área de Recursos Humanos para copar puestos públicos. En enero, el nuevo presidente de RTVE, José Pablo López, cesó al ya exdirector de RRHH después de la polémica.

La sospecha sobre la discrecionalidad en las contrataciones y la influencia del sindicato mayoritario llevó a que RTVE sellara un acuerdo con todas las organizaciones sindicales para asegurar que las nuevas contrataciones de personal se hicieran "por estricto orden de puntuación en las pruebas", dando prioridad a "los aprobados sin plaza en el concurso oposición" y, en segundo lugar, a "los aprobados sin plaza en el examen teórico".

Unas reglas que tampoco parecen cumplirse en ninguno de los dos casos. La discrepancia es total; mientras varios sindicatos reclaman que este criterio debía aplicarse para todos los contratos desde que se firmó el acuerdo para priorizar a quienes tengan mejores puntuaciones en los exámenes teóricos, RTVE asegura que este compromiso se aplicará cuando haya concluido el proceso de oposiciones, un final que está previsto para abril.

"Es importante señalar que actualmente los procesos selectivos no han culminado", señalan fuentes de RTVE, por lo que aquel que tenga mejor nota "no goza de preferencia su contratación". A este criterio se adhiere también UGT. Señalan en cambio que sí se ha implementado un punto de aquel acuerdo, incluyendo en la bolsa de empleo a quien haya aprobado un examen teórico, más allá de que no tenga preferencia por orden de nota. Una inclusión que permite contratar personal vinculado a sindicatos antes de que lo impida la obligación de priorizar las mejores puntuaciones.

Desde algunos sectores críticos de RTVE denuncian que los sindicatos mayoritarios están aumentando en los últimos meses el número de contratos a perfiles próximos antes de que empiece a aplicarse el orden de nota, algo que impediría estas contrataciones. Fuentes bien situadas en la corporación apuntan a que "hay muchos casos" de este tipo. Más allá de las consideraciones estéticas, advierten de que la legislación interna de la corporación y la interpretación que se hace de ella a nivel interno permiten estas situaciones.

UGT pidió contratar a la pareja de su secretario general

La primera de las contrataciones a la que ha tenido acceso este medio se corresponde con J.M.A., pareja del secretario de organización de UGT, Miguel Ángel Curieses que fue contratado este mes de febrero para el área de Gestión Administrativa tras haber suspendido el examen teórico de oposiciones en esa categoría, con 172 aspirantes con mejor puntuación y 86 aprobados.

En este caso, el contrato es para sustituir a otra trabajadora que abandonó el puesto tras ser liberada de sus funciones para dedicarse exclusivamente al sindicato UGT. A nivel interno, estos contratos se perciben como una de las interinidades doradas en la corporación, debido a la larga duración que suelen tener, pudiendo prolongarse durante varios años, a diferencia de las sustituciones más habituales de meses a causa de bajas médicas, permisos por nacimiento o vacaciones.

En este caso concreto, fue el propio sindicato UGT el que pidió su contratación en un escrito al área de Recursos Humanos dirigida desde enero por Ana Cerrada. Desde RTVE apuntan a que este contrato se ajusta a la ley, que da vía libre a los sindicatos para elegir al sustituto de los liberados sindical. La legislación de la corporación -el Convenio Colectivo- establece en su artículo 91.h.4 que cada sindicato "podrá proponer, si lo considera necesario, que la plaza de una persona liberada (representante exenta de servicio), sea cubierta por un contrato interino".

Algunos sectores de la corporación critican la interpretación que se efectúa de este apartado, defendiendo que "proponer una contratación no es decir a quién hay que contratar, sino pedir que se abra un contrato", y que ese contrato debe ajustarse a la legislación. Pero lo cierto es que distintas fuentes de RTVE confirman que "es práctica habitual que todas las secciones sindicales propongan el nombre de un candidato por la exención de servicios de una persona trabajadora", una práctica que también se aplicaría a los demás sindicatos, y no sólo UGT.

En su propuesta de contratación como gestor administrativo para la pareja de Curieses, RTVE justificaba su elección en que estaba en la 'bolsa de empleo' de RTVE -llamada formalmente Banco de Datos- "por haber aprobado la prueba teórica de Producción (Asistencia)", según el documento al que ha tenido acceso este medio. Es decir, por haber superado el primer examen de otra categoría diferente a la del puesto ocupado, y cuyo proceso selectivo ni siquiera ha concluido, ya que la segunda parte del examen -pruebas prácticas- está convocada para el próximo 1 de marzo.

Para entrar en este 'Banco de Datos', del que salen todos los contratos interinos, hay que haber hecho prácticas en RTVE o haber aprobado la oposición sin plaza, según el artículo 28 del Convenio Colectivo, aunque en el acuerdo transaccional con los sindicatos también se pactó incluir a quienes aprueben el examen teórico de manera "automática", admiten en la corporación. En algunos sectores de la corporación, sin embargo, reclaman que las personas que están en la bolsa de trabajo por haber aprobado una prueba de una categoría sólo puedan acceder a esa categoría en concreto en la que sí aprobaron.

Fuentes bien situadas de RTVE justifican la contratación para categorías distintas por las que optó en oposición, y alegan que son intercambiables, de manera que puedes optar a un contrato en cualquier categoría -siempre que se tenga conocimiento- más allá del examen al que se presentara el candidato, salvo en las categorías "habilitantes" como el personal de telecomunicaciones o el médico. En el resto, aseguran, "no hace falta tener una regulación específica sino el nivel académico requerido". Es más, argumentan que las categorías cambian en función de las delegaciones territoriales de RTVE, de manera que el banco de datos no puede homogeneizarse.

Por delante de 339 aprobados

En la segunda de las contrataciones, se trata de O.M.Q., hija de Ramón Martínez Corral, el presidente del Comité Intercentros -máximo órgano de representación de los trabajadores de RTVE-, y secretario general de UGT-RTVE en Madrid. Es la misma federación que tiene como secretario de Organización a César Moreno, imputado en la causa judicial abierta por filtrar el examen de oposición para alterar el resultado de las pruebas de acceso al empleo público.

En este caso, la contratada hizo un Ciclo de Formación Superior de Producción Audiovisual en el Instituto RTVE hace tres años y esa formación le ha valido para encadenar desde entonces tres contratos de sustitución, el último el pasado diciembre, cuando fue contratada para asistente de producción pese a haber suspendido el examen de esa misma categoría. Fuentes de la corporación apuntan a que los trabajadores de RTVE disfrutan de una importantísima bonificación de hasta el 80% para estudiar en el Instituto de RTVE y pasar a la bolsa de empleo de la radiotelevisión pública, donde es "habitual" que entren familiares de los trabajadores.

En las elecciones sindicales, la hija del líder sindical compartió lista con su padre pero también con Nekane Acha, que era número dos de esa misma candidatura y que en octubre de 2023 fue liberada por UGT. En este caso, el sindicato también propuso que ocupara esa plaza la hija del líder de su federación madrileña.

Pero el contrato duró menos de lo previsto, al ser Acha nombrada la titular de la plaza miembro de la dirección de RTVE -Delegada de Igualdad-. Después de seis meses en el puesto y unos días antes de tener que dejarlo, en marzo de 2024, O.M.Q. fue contratada de nuevo para la categoría de Edición, en la que no tenía experiencia previa y donde se mantuvo hasta el pasado diciembre, cuando fue contratada para la categoría de Producción (Asistencia) después de haber suspendido el examen a esa especialidad, donde quedó por detrás de otros 1.175 opositores que habían tenido mejor puntuación, de los cuales 339 habían aprobado, sin que su aprobado prevaleciese sobre el nuevo contrato. La justificación del contrato, en esta ocasión, apelaba a su presencia en el Banco de Datos por haber estado en el Instituto de RTVE y se argumentaba que "tiene experiencia en RTVE".

Curiosamente, ese examen suspendido se celebró el 26 de octubre, después de que se hubieran impuesto en RTVE las medidas anti filtración tras el escándalo de las oposiciones suspendidas. Estas medidas impiden ahora que ningún miembro del tribunal conozca todas las preguntas del examen para impedir su posible difusión, después de que un miembro del tribunal de UGT fuera imputado por difundir las preguntas del examen. De esta manera, solo el presidente del tribunal conoce todas las preguntas, y cada uno de sus diez miembros sólo tiene acceso a las preguntas que han propuesto. Es decir, de todas las preguntas planteadas, los dos miembros designados por UGT sólo dispondrían del 20% del total, aproximadamente. En esta prueba, O.M.C. obtuvo una puntuación de 22 sobre 100.

Sí había aprobado el examen de Edición y Montaje que se había celebrado el 14 de septiembre, dos semanas antes del escándalo de las filtraciones que conllevó el aumento de las medidas de seguridad. Como como miembro del tribunal designada por UGT estaba Nekane Acha, la misma a la que suplió en el cargo y con quien compartió lista de UGT. En esta prueba obtuvo un 57,7.

A preguntas sobre cuál es el método de elección de nuevos contratados en RTVE, fuentes de la corporación señalan que habitualmente son las propias unidades o direcciones de área las que elevan los posibles candidatos para ocupar un contrato de sustitución, cuando se produce alguna baja. Explican que suelen elevarse varios nombres que se valoran para ofrecerle después un contrato público. En este caso concreto de O.M.Q., desde RTVE aseguran que fue la Dirección de Plataformas y Canales quien se dirigió a la Unidad de Contratación porque necesitaba cubrir un puesto de Realización (Asistencia) de "alguien con experiencia en la corporación", y defienden que se seleccionó su perfil por una búsqueda en el banco de datos, por tener distintos cursos especializados.

UGT, en la diana

El sindicato UGT está en el ojo del huracán por las filtraciones del examen de oposición de septiembre. Desde el primer momento fueron el foco de todas las sospechas, con acusaciones a nivel interno de haber tejido una "red clientelar" por la que ganaban apoyos en las elecciones sindicales -de cuyos resultados dependen las subvenciones públicas- a cambio de facilitar la plaza fija de la corporación pública. La causa de momento ya tiene imputados a dos dirigentes de UGT y se estudia la imputación de un tercer trabajador, sin perjuicio de que pueda aumentar el número de implicados a raíz del material informático intervenido por la Policía Nacional.

A su llegada a la presidencia de RTVE, José Pablo López se comprometió con llegar hasta el final del escándalo y dio pasos en la depuración de responsabilidades, con el cese de Jorge San José, el que fue director de Recursos Humanos hasta enero y señalado también por las filtraciones, la apertura de un segundo expediente al segundo imputado y la decisión de que la corporación se personara en la causa. El nombramiento de la nueva jefa de Recursos Humanos, Ana Cerrada, sentó mal en algunos sectores de la corporación, al considerarla muy próxima también al sindicato UGT.