La enigmática anotación sobre obras adjudicadas por Transportes que Aldama atribuye a Koldo: "Más una, la que quieras"

La nueva documentación entregada al Tribunal Supremo por Víctor de Aldama incluye un pantallazo en el que sobre un listado de obras que según el comisionista de las mascarillas fueron "pre adjudicadas" por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos, aparecen desatacadas cuatro adjudicaciones con el nombre de las empresas que habrían sido supuestamente beneficiadas por el Gobierno socialista. Y en este documento, con el que Aldama pretende probar la asignación irregular de estos contratos, aparece una enigmática anotación manuscrita: "Más una, la que quieras".

Este listado, que según Aldama le fue remitido por el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, completa el ya aportado al alto tribunal por Aldama, en el que según el comisionista se señalaban las mercantiles "que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias".

En este nuevo documento, en el que en la parte superior izquierda está escrita la frase: "Adelantar fecha", se encuentran subrayadas con color amarillo dos obras de la A-11. La primera en el tramo entre las localidades de Quintanilla de Arriba y Olivares del Duero (Valladolid), con un presupuesto de 127 millones de euros y que fueron adjudicadas a las empresas "Avintia y San José"; y la segunda en relación al tramo entre Olivares del Duero y Tudela Del Duero (102 millones), que fue asignado a las firmas "Lantania y Ortiz". Este periódico ha confirmado que estas empresas fueron las adjudicatarias de estas dos obras.

Lantania y ASCH

Otras dos anotaciones que Aldama atribuye a Koldo García son resaltadas de forma manuscrita en color azul. Se trata de "la ampliación del tercer carril y remodelación de enlaces en la A-66, de los enlaces entre Lugones y Matablima" (Asturias), por 20,5 millones de euros, y que fueron adjudicadas a las empresas "Lantania y ACSH". También en este caso las empresas que se llevaron este contrato son las que aparecen escritas, aunque en realidad esta última constructora se denomina ASCH Infraestructuras y Servicios S.A.

Archivo - El ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, durante su intervención en una sesión de control al Gobierno en el Senado. / EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

Y la cuarta anotación referente a las carreteras alude a "Lantania y Ecisa", y las vincula al nuevo enlace Oliva Sur AP-7/N-332 (Valencia), con un presupuesto de licitación más IVA de 28 millones de euros. Sin embargo esta redacción no ha podido vincular a estas empresas con esta obra de la Dirección General de Carreteras. Las fuentes consultadas explican que fueron llevadas a cabo por la UTE conformada por las firmas Becsa-Copcisa. Y justo abajo de estas notas manuscritas aparece la enigmática anotación "más una la que quieras", sin más explicación al respecto.

Precisamente, Lantania es una de las empresas que según ya había señalado Aldama en el Supremo se habría ocupado de las obras de demolición de un edificio de su propiedad. Estas obras se habrían llevado a cabo, siempre según la versión del comisionista, "en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes, para su adjudicación".

Otro pantallazo

Aldama entregó este listado con sus anotaciones supuestamente atribuidas a Koldo García junto con otro "pantallazo" que contiene un documento relativo a uno de los contratos adjudicados a una constructora en el que puede verse reflejado el rostro del propio Koldo. Han sido localizados en el volcado del teléfono móvil que el comisionista ha recuperado después de que le fuera incautado por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga por su presunta implicación en un fraude en el IVA de hidrocarburos.

La entrega de estas evidencias ha tenido lugar un día antes de que, este martes, el propio ex asesor ministerial tenga que comparecer en el Tribunal Supremo para que el magistrado Leopoldo Puente le pueda tomar un cuerpo de su escritura.

En el auto en el que acordó esta medida, Puente especificó que a Koldo se le tomaría una muestra de su escritura y de su firma para "practicar la correspondiente prueba pericial caligráfica" con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por el comisionista.

El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, llega al Tribunal Supremo para declarar, a 17 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Con anterioridad a esta última entrega de documentos, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo ya contaba con un documento de 37 páginas mediante el cual Aldama quiere demostrar la justificación del cobro de dos "comisiones" de casi 100.000 euros de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi. Según su versión, dichos pagos se habrían realizado gracias a su intermediación para que estas empresas obtuvieran adjudicaciones millonarias del Ministerio entonces dirigido por Ábalos. En una entrevista radiofónica de la que se hizo eco este diario, Aldama explicó que él no era el autor de los subrayados de empresas en el listado: "No es mi letra, ese listado me lo entregan", afirmó.

Ábalos y las Pano

El jueves tendrá lugar la declaración del propio Ábalos --la segunda que tiene lugar en el Tribunal Supremo--, que será la decisiva tras haber prosperado el suplicatorio remitido al Cogreso para poder investitarle, dada su condición de diputado del grupo mixto. Cuando se decidió la fecha de esa cita, el magistrado Puente encargó una serie de diligencias cuyo resultado aún se desconoce por parte de Anticorrupción y de las diferentes acusaciones personadas, entre ellas un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro Ábalos y de su hijo Víctor.

En otro órgano judicial diferente, la Audiencia Nacional, tendrá lugar este martes otra cita clave para despejar la incógnita sobre las confesiones que ha venido realizando Aldama desde que decidiera hace unos meses abandonar su silencio y colaborar con la justicia en relación con el caso Koldo. El magistrado Ismael Moreno, que fue el que inició este procedimiento antes de que alcanzara a un aforado y saltara al Supremo, tomará declaración a Carmen Pano, una empresaria socia del comisionista en sus negocios de hidrocarburos --que se investigan en otro juzgado diferente, y que aseguró a un diario digital haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden del comisionista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también escuchará a la hija de Carmen Pano, Leonor González Pano, ex pareja de Aldama y socia igualmente en la trama de hidrocarburos de la que se investiga si incurrió en un fraude millonario de IVA.

Iustitia Europa

Fue la acusación popular que ejerce Iustitia Europa la que recurrió la negativa del juez aludiendo a la relación que Leonor González Pano y Maria del Carmen Pano mantienen con Aldama y cómo éste les facilitó las entrevistas con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel que se investiga en la causa de hidrocarburos. De hecho fueron detenidas --y posteriormente puestas en libertad-- en el marco de dicha investigación.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que fuesen citadas solicitando que antes se investigase si en sus teléfonos había algún dato que pudiese corroborar que Pano realizó la citada entrega de dinero, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que la declaración de ambas podría ser "útil y proteica" para la causa y que Moreno debía citarlas.

Además, y ya dentro de la investigación de la trama Koldo, González Pano es quien según la Guardia Civil pagó una parte del chalé en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, del que disfrutó José Luis Ábalos, un hecho que el propio Víctor de Aldama ratificó en sede judicial en su declaración voluntaria ante el juez Moreno el pasado mes de noviembre.

Según Anticorrupción, sin embargo lo dicho por Pano sobre que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz, en nombre de Aldama, aunque ignoraba quién lo había recogido, se contradice con los informes realizados por los investigadores en la causa. Por eso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara los dispositivos intervenidos en el procedimiento para determinar la verosimilitud de las palabras de la empresaria.