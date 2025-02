Más de 400 llamadas un fin de semana y blogs para insultar: los abogados incrementan sus peticiones de amparo frente al acoso de clientes

Una abogada madrileña, cuyo identidad prefiere mantener en el anonimato, recibió más de 450 llamadas en un solo fin de semana de uno de sus clientes, que además le enviaba constantemente mensajes de WhatsApp en tono agresivo por no estar de acuerdo con la defensa que le estaba ofreciendo. Manuel (tampoco quiere revelar su verdadero nombre) tuvo que desistir en la defensa de una joven detenida por agresión a su pareja que no cumplía con sus indicaciones, pretendía tenerle de recadero y llegó a amenazarle directamente con "enviarle a su familia" si no atendía a sus peticiones.

Son solo dos de los casos de solicitud de amparo en los que ha tenido que intervenir el Colegio de la Abogacía de Madrid en los últimos meses, ambos en defensas por turno de oficio. El último informe anual sobre este asunto refleja un importante incremento de peticiones de este tipo, que fueron 15 frente a las cinco únicas que llegaron el año anterior. EL porcentaje de incidencias registradas es exponencial, pasando de 35 casos contabilizados en 2023 a 79 el pasado año.

Las llamadas de atención incluyen quejas por el maltrato recibido en algunos órganos jurisdiccionales, que no es en ningún caso generalizado y se refiere a jueces y órganos concretos, que siempre suelen ser los mismos, según señala a este diario Javier de la Mata, el diputado responsable de Defensa de la Abogacía del colegio madrileño.

Faltas de respeto del juez

"Cuando se empezaron a grabar los juicios, algunos jueces con un perfil complicado o de los que suelen emplear incluso un tono agresivo empezaron a bajarlo", señala de la Mata, que habla de estos casos de falta de respeto por parte de magistrados como "anecdóticos", lo que no quiere decir que no existan. Se trata de situaciones que se denuncian mucho menos por parte de los abogados, bien porque la situación "impone" o para no ponerte al juez de frente.

De la Mata no cree que detrás del "enorme" incremento cuantitativo de quejas y solicitudes de amparo exista un componente sociológico y achaca las cifras a las campañas realizadas desde el Colegio para que los abogados se atrevan a hacer públicas esas situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor diaria que antes se denunciaban directamente ante la justicia -querellas por acoso, injurias y amenazas- o bien se callaban.

El amparo colegial permite a los letrados acudir acompañados a este proceso y poder aportar al proceso judicial el resultado de una investigación previa, a lo que se une la posibilidad de que el propio colegio se persone como coadyuvante y una defensa especializada. Aunque los peticionarios de amparo son tanto hombres como mujeres, suelen ser ellas las que sufren mayoritariamente.

También hay quejas por el trato a los letrados, sobre todo del turno de oficio, que acuden a las comisarias, donde muchas veces se encuentran con situaciones incómodas que concluyen en una sanción administrativa (de hasta 1.000 euros) al aplicárseles la ley de seguridad ciudadana, que De la Mata entiende que "no está para eso". Del total las 15 solicitudes recibidas en 2024, la Junta de Gobierno del ICAM concedió el amparo en cuatro casos, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo de actuación en situación de acoso y agresión.

Medidas de alejamiento

Uno de lo más graves fue el de una letrada cuya cliente le enviaba mensajes amenazantes que incluían insultos relacionados con su discapacidad. "Minusválida, ¿estás despierta?”, le llegó a enviar una noche a su teléfono particular, a pesar de que nunca se lo había facilitado. En este caso, el Colegio otorgo el amparo y respaldó a la letrada en la solicitud de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación, necesarias para proteger su integridad y garantizar su seguridad.

En otro de los caos, la clienta reaccionó ante las consecuencias que el abogado le explicó en el caso que tendía que afrontar en el caso de no seguir las recomendaciones jurídicas. Creó un blog donde publicó mensajes insultantes, fotografías del abogado y contenido vejatorio, como comparaciones con monos y referencias despectivas a su apariencia y profesionalidad. Desde el Colegio se ofreció apoyo legal y psicológico, aunque el acoso persistió incluso después de que Google ordenara la retirada de las imágenes de la página web.

Otro de los amparos se concedió frente a una clienta que llegó a desacreditar a la abogada durante la vista ante el juez, acusándola de no haber preparado adecuadamente el caso y de estar "comprada" por la parte contraria. En este caso también le enviaba largas grabaciones y mensajes amenazantes.

De los tres casos en que la Junta de Gobierno designó a De la Mata para la defensa del colegiado amparado, uno acabó en condena por un delito leve de lesiones y un delito leve de amenazas. En los otros dos, se han dictado autos de apertura de juicio oral por acoso, por lo que acabarán con sentencia en el juzgado de lo penal, resalta De la Mata, que pone en valor este servicio ofrecido a los colegiados.