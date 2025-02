Marlaska y Bolaños niegan credibilidad a las acusaciones del terrorista Houli Chemlal contra el CNI

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han restado este viernes toda la importancia que han podido a la acusación que un día antes ha hecho el condenado por los atentados del 17-A Mohamed Houli Chemlal. El mensaje que traían preparados ambos miembros del Gobierno a su llegada a Cádiz para participar en la IV reunión de la Coalición contra el Crimen Organizado es el de allá quien quiera creer a un terrorista.

Ante la comisión del Congreso que sobre el 17-A, Houli Chemlal, superviviente de la explosión de Alcanar que precipitó el atropellamiento en las ramblas, concenado a 43 años de prisión, acusó este jueves al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar al tanto de las intenciones del imam de Ripoll, Albdelbaki El Satty, líder de la célula terrorista, y de permitir "que nos comiera la cabeza".

Preguntado por los medios a su llegada, Marlaska ha comentado: "Yo a un terrorista condenado no le haría mucho caso en ninguna de sus manifestaciones". Y Bolaños ha abundado recomendando, en alusión no expresa a Junts, que "algunos deberían empezar a aprender" que "conceder credibilidad a delincuentes no es un buen camino, no te lleva a ninguna parte".

Esposado en el Congreso

Los dos ministros han tratado también de restarle importancia a la insólita escena de la comparecencia en la Cámara Baja de un terrorista esposado y con fuerte escolta policial. Para Marlaska, "las comisiones de investigación que el Parlamento decide que son oportunas son necesarias"

Bolaños ha querido hacer didáctica: "Todos tenemos que ser conscientes de cuáles son las reglas parlamentarias. Se aprobó una comisión. Los grupos parlamentarios así deciden quién acude allí. Sin duda es una competencia que tienen", ha explicado Bolaños. Ahora bien, ha matizado, "es un asunto que ya se ha investigado, ya se ha juzgado, ya tenemos la verdad judicial".

"La cuestión -ha dicho Bolaños- es cuánta credibilidad se da a las personas que acuden", ha añadido. Y Marlaska ha abundado en que la investigación judicial sobre los atentados de Barcelona y Cambrils "se desarrolló conforme a las normas del Estado de Derecho y se declaró la verdad judicial, y todo demócrata debe estar convencido de que la única verdad es la verdad judicial".