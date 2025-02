Moncloa se enroca y rechaza cambiar la ley de IRPF mientras Sumar le llama a una "solución negociada"

Los socios de Gobierno se enrocan y mantienen su enfrentamiento por la tributación del SMI. Después del duro choque público que exhibió el martes Yolanda Díaz en la tensa comparecencia tras el Consejo de Ministros, PSOE y Sumar parecen haber relajado los ánimos y han evitado dar continuidad pública a un enfrentamiento que, sin embargo, sigue ahí. Este jueves el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha vuelto a cerrar la puerta una modificación legal que permita seguir dejando exento de impuestos al salario mínimo, mientras desde Sumar insisten en sus posiciones y reclaman a la ministra de Hacienda una reunión para encontrar una "solución negociada".

En una entrevista en Antena 3 este jueves, el ministro socialista ha rechazado cambios para aumentar el mínimo exento de tributación: "Hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley", ha apuntado. Sumar aguanta el pulso y llama a los socialistas a abrir un diálogo para llegar a una "solución negociada", pidiendo a María Jesús Montero convocar una mesa para debatir este asunto. De no llegarse a un acuerdo, aseguran, irán adelante con la ley presentada en el Congreso, y advierten de que no tienen "ningún problema en votar con el PP" en esta cuestión.

Una de las denuncias públicas que Yolanda Díaz hizo el martes desde el Palacio de la Moncloa era la nula información recibida sobre la decisión de Hacienda. El ala socialista del Gobierno se esfuerza en desdeñar esta versión, asegurando que "no hace falta" comunicación sobre este punto. "No comparto esas declaraciones de Yolanda Díaz", ha señalado López en un acto en Getafe, donde ha señalado que más allá de cualquier comunicación "todo el mundo sabe cuál es la ley de IRPF en este país y por lo tanto las consecuencias que tiene que suban los salarios", y que "no hace falta que nadie avise a la ministra de Trabajo para saber cuáles son los tramos de IRPF, no hace falta".

La vicepresidenta segunda trata de rebajar su perfil después de su bronca comparecencia del martes y este martes ya se esforzó en exhibir sintonía con Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, ante la ausencia de Montero. Una vez dada la batalla pública, ahora de separar escrupulosamente la esfera de Gobierno y delega la batalla al nivel parlamentario, a quien delega ahora la ofensiva después de registrar una proposición de ley para corregir a Hacienda. En declaraciones desde París, Díaz sí ha insistido en poner de nuevo la pelota en el tejado de María Jesús Montero, asegurando estar "a resultas" de la decisión que les comunique Hacienda. Desde el grupo parlamentario de Sumar han llamado a la ministra socialista a convocar a Trabajo a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo que desencalle la situación.

Debate en el PSOE

En el ala socialista del Gobierno hacen de momento oídos sordos al llamamiento al diálogo de Sumar y tratan de rebajar el impacto que tendrá la nueva tributación del SMI, con el argumento de que "ocho de cada diez no van a tributar", según ha apuntado López "Suben las rentas y la justicia fiscal establece que cuanto más ganas, más se paga", ha zanjado el ministro socialista.

En las propias filas del PSOE se ha abierto cierto debate sobre la medida tomada por la ministra de Hacienda, a quien atribuyen cierta torpeza a la hora de hacer la comunicación, poco antes de anunciar la subida del SMI. Es por eso que, más allá del rechazo que a día de hoy mantienen en Moncloa, algunas voces del PSOE parecen mostrarse más partidarias de una negociación que evite una derrota parlamentaria en el Congreso, donde los socialistas pueden quedarse solos en caso de producirse una votación sobre la reforma de la ley del IRPF.

Es el caso de la portavoz económica del PSOE, Enma López, que ha defendido este jueves que "los acuerdos siempre son deseables", criticando al mismo tiempo el "discurso anti impuestos" que a su juicio impera en este debate. "Es importante que hagamos pedagogía con los impuestos", ha señalado la socialista, que ha querido recordar "que más allá de que el salario mínimo tribute o no, sí que es importante que recordemos la importancia de pagar impuestos" y ha añadido que "en algún punto, no sé si ahora o en el futuro", el SMI "va a tener que tributar".