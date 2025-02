Choque en el Gobierno por el IRPF del SMI: Díaz acusa a Montero de decidir a sus espaldas y anuncia una ley para corregirla

La tributación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tensa al máxmio las costuras del Gobierno y lleva a Yolanda Díaz a denunciar públicamente la falta de debate sobre la decisión de Hacienda de hacer tributar a sus perceptores, al tiempo en que Sumar anuncia una ley en el Congreso para corregir el criterio de María Jesús Montero sobre este asunto.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar ha exhibido su malestar hacia el PSOE este martes en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, denunciando que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no le comunicó previamente la decisión de hacer que tribute el SMI después de la última subida aprobada este martes. La dirigente se ha mostrado visiblemente molesta, en una comparecencia donde se han producido momentos tensos y donde la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, trataba de rebajar los ánimos apleando a la "pedagogía" fiscal.

"Ejercemos nuestra autonomía"

Después de que la dirigente denunciase públicamente la falta de debate de este asunto y señalara directamente a Montero, Sumar ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso para elevar el mínimo exento de tributación y evitar que los trabajadores que perciban el SMI tengan que hacer la declaración de la renta.

Fuentes del grupo parlamentario ha anunciado su decisión minutos después del Consejo de Ministros: "Ejercemos nuestra autonomía parlamentaria para presentar en este periodo de sesiones una Proposición de Ley que garantice que el SMI esté exento de tributación al IRPF", llamando al mismo tiempo a Hacienda a corregir su postura: "El Ministerio de Hacienda tenía y tiene los mecanismos para evitar esta medida. Debería cambiar de opinión", apuntan.

Estas mismas fuentes denuncian que la decisión de Hacienda se ha llevado a cabo "de forma unilateral y sin consenso con el socio de Gobierno", insistiendo en que Sumar "siempre hemos mantenido la misma postura, que es que el SMI no debe tributar al IRPF".

"Nos hemos enterado por la prensa"

El anuncio se ha producido poco después de la rueda de prensa en Moncloa, donde Yolanda Díaz ha sido preguntada por si había sido previamente informada sobre la postura de Hacienda de no elevar el mínimo exento de IRPF, obligando a tributar los nuevos perceptores del salario mínimo

La vicepresidenta ha denunciado visiblemente molesta: "Me he reunido con María Jesús Montero esta mañana en una reunión, pero nos hemos enterado por la prensa y por ustedes"; ha defendido la vicepresidenta segunda desde la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior a la reunión del Gabinete.

Además, ha señalado que este asunto no se ha debatido en el Consejo de Ministros que comparten con el PSOE: "No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno, y lo digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes, los medios de comunicación".

Desde la parte socialista de la coalición intentan naturalizar las discrepancias y rebajan las críticas de Díaz. “No le puede coger por sorpresa”, apuntan en referencia a que conocía la postura de Hacienda porque se discutió durante los últimos días y así se le habría trasladado. Además, fuentes de Moncloa concluyen tajantes que “la política fiscal la decide Hacienda” y justifican que “llegado un punto” de ingresos de deben comenzar a tributar.