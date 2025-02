PP, Sumar y Podemos presionan a Sánchez para que el nuevo SMI quede exento de IRPF

PP, Sumar y Podemos unen fuerzas frente al ala socialista del Gobierno y sus planes de hacer tributar por primera vez el IRPF al salario mínimo. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero anunció su decisión este martes por la mañana, provocando un choque en el seno de la coalición, con Yolanda Díaz visibilizando su malestar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y Sumar anunciando que presentaría una iniciativa en el Congreso para corregir a Hacienda en caso de que no rectificara.

A continuación fue Podemos el que se adelantó registrando su propia proposición de ley este martes. Y por la tarde se sumó PP, que ha terminado registrado sendas leyes en el Congreso y el Senado para impedir que los salarios más bajos tengan que pagar IRPF. Alberto Núñez Feijóo insistió en ese mensaje ya por la mañana en la reunión que mantuvo con sus diputados y senadores: "No puede ser que sea Hacienda quien se quede con la mitad de la subida del salario mínimo. Los que pagan son otros y Hacienda recauda", ironizó.

El PP tilda de "injusta" la decisión de la parte socialista del Ejecutivo y, según sus cálculos, de la subida total 213,99 euros del empresario y 346,19 del trabajador terminarán yendo a las arcas públicas: "El Gobierno recaudará 560,18 euros por trabajador sin mover un dedo. Es una jugada redonda", denuncian en Génova. Los conservadores también recuerdan que el año pasado surgió el mismo debate y el PP "ya exigió una rectificación" que sí se produjo. "No entendemos que el Gobierno alargue esta agonía a los más vulnerables".

A estos movimientos se terminó añadiendo también EH Bildu, otro socio clave del Ejecutivo, denunciando que la decisión de Hacienda "supone un recorte directo" para los trabajadores y que además no supone una medida "acorde a los principios de progresividad" que debe comenzar por las rentas más altas. La izquierda abertzale dejó claro que respaldarán el mantenimiento de la exención existente hasta ahora.

Incluso Vox quiso entrar de lleno al debate con su propia propuesta -que registraron en el Congreso el pasado septiembre- y que pide dos únicos tramos, excediendo el planteamiento sobre el SMI. Lo que plantea Vox es la exención total hasta los 22.000 euros; el 15% de los 22.000 a los 70.000 y el 25% de los 70.000 en adelante.

Golpe en la mesa de Sumar

Fue Yolanda Díaz quien dio este martes un golpe en la mesa en el seno de la coalición. La vicepresidenta segunda ha iniciado una nueva batalla en el Gobierno frente al Ministerio de Montero a cuenta de la tributación del SMI, y amenaza con llevar el pulso hasta el final, llegando a valorar unir sus votos al PP para corregir el criterio socialista e impedir que los salarios más bajos paguen el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Desde la cúpula de Sumar se muestran decididos a llegar hasta el final -"no lo vamos a dejar pasar"- pero confían en que la sangre no llegue al río. Creen que la dirigente andaluza se verá obligada a rectificar en lo que consideran una posición "insostenible" y ante la existencia de una mayoría amplia en el Congreso partidaria de mantener la exención para el salario mínimo. La posición del PP es la que posibilita el órdago de Díaz.

En Sumar apuntan a que "hasta el PP" rechaza la propuesta de Hacienda y, aunque evitan hablar de posibles acercamientos, sí apuntan a la coincidencia política con los populares sobre este asunto. A mediodía de este martes, después de una tensísima rueda de prensa de Yolanda Díaz y Pilar Alegría donde se visibilizó la tensión, Sumar anunció que ejercía su "autonomía parlamentaria" para presentar una proposición de ley en el Congreso. Una iniciativa que, señalan fuentes destacadas de Sumar, "tendría apoyo de sobra", contando con el apoyo de los populares.

El plazo que se da el socio minoritario para presentar esta proposición de ley es el mes de junio, cuando acaba el periodo de sesiones, aunque la velocidad de Podemos a la hora de registrar una norma similar podría adelantar la decisión. En Sumar son conscientes de la relevancia del órdago, pero confían en que Montero termine rectificando y dé marcha atrás. En caso de que no lo hagan, defienden, llegarán hasta el final con el trámite de su propuesta.

La trascendencia de este paso iría mucho más allá que una diferencia parlamentaria y pondría en jaque la propia alianza de Gobierno. Supondría enmendar la acción del Ejecutivo desde el Congreso y por parte de unos de las partes integrantes de ese mismo Ejecutivo, que a su vez tendría que unirse al principal partido de oposición. Pero es también la principal palanca que han encontrado para defender su acción dentro del Ejecutivo y blindar la subida del SMI por la que tanto han peleado.

El relativo optimismo que existe en Sumar sobre este asunto también tiene que ver con el desenlace de las últimas pugnas, donde han ganado las batallas por la reducción de jornada y la subida del SMI en la horquilla alta.

Visible malestar en la coalición

Díaz, que en su trayectoria política siempre ha hecho gala de evitar airear los enfrentamientos, personificó ayer la disputa frente al PSOE en el mismísimo Palacio de la Moncloa, donde ofreció una rueda de prensa junto a la portavoz socialista, Pilar Alegría, que estuvo marcada por la tensión. No ocultó su malestar hacia la ministra de Hacienda con quien, dijo, se había reunido esa misma mañana sin que se le hubiera informado de su decisión. "No se ha deliberado ni se ha comunicado", llegó a denunciar a preguntas de los periodistas, ante la réplica que le murmuró la dirigente socialista: "Eso no es así".

Después de haber librado una batalla en el seno del Gobierno para aumentar el SMI en la horquilla alta, frente a las proyecciones más conservadoras que hacía el PSOE, la ministra de Trabajo vio cómo su medida estrella quedaba empañada por la decisión de Hacienda de hacer pagar IRPF a los perceptores de este salario, comiéndose una parte de la subida. Una situación que ahora aspira a revertir, bien mediante un paso atrás del PSOE o bien mediante una reforma parlamentaria de la ley del IRPF.