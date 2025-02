El PP abona su apoyo a Junts sobre la cuestión de confianza: "Bienvenidos. Sánchez no es de fiar"

El PP considera que la proposición no de ley de Junts en la que plantea al presidente la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza (una decisión que solo depende de Pedro Sánchez) significa por sí misma que “el grupo proponente ha perdido la confianza” en el jefe del Ejecutivo. Y aunque el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, no especificó el sentido del voto en esa iniciativa de sus diputados, fue muy claro en su posición: “Bienvenidos. Siempre hemos dicho que Sánchez no es de fiar y que es un mal presidente para nuestro país. Desde luego no es lo que necesita España”, zanjó.

Tellado defendió que el único partido “coherente” en este tiempo -desde que Carles Puigdemont avanzó en diciembre que exigiría esa cuestión de confianza a Sánchez y que después tradujo en una iniciativa parlamentaria no vinculante- ha sido el PP, que siempre defendió “que debía tramitarse desde el primer momento”. Hasta este martes, cuando la Mesa controlada por PSOE y Sumar por fin admitió a trámite la iniciativa de Junts, han sido dos las ocasiones en las que el órgano de Gobierno de la Cámara optó por dar una patada hacia adelante.

“En estos dos meses Armengol ha estado poniendo excusas… Nos contaron milongas cuando la única realidad es que estaban esperando el sí o el no de Sánchez”, consideró Tellado en una rueda de prensa después de la Junta de Portavoces. “Y finalmente se tramitará. Es un nuevo pago”, zanjó, en referencia al acuerdo alcanzado entre Gobierno y Junts para el decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones.

“Hemos visto un vodevil de PSOE y Junts, y se ha utilizado la presidencia de la Cámara en beneficio propio, negando la tramitación de una iniciativa que se debió tramitar desde el primer momento y que solo buscaba arrinconar a Sánchez por parte de Junts”, insistió el diputado.

Fuentes del grupo parlamentario insisten en que no confirmarán el sentido del voto, pero evidencian que una iniciativa que pretende poner en duda la continuidad de Sánchez contaría con su apoyo. Además, quitan importancia al sentido de su voto por el hecho de que sea "una proposición no de ley más", sin ninguna otra vinculación.

Sobre la proposición no de ley que pide la cuestión de confianza también se pronunció Vox un poco antes. Su portavoz, Pepa Millán, tachó de “papel mojado” la iniciativa de los de Puigdemont, a pesar de que tampoco quiso revelar cuál será el sentido del voto cuando toque votar. Según Vox, Junts es un partido “con el que no hay nada que hablar”.