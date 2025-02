El juez del caso Rubiales al abogado de Jenni Hermoso: "Si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella"

"Impertinente, no estamos enjuiciando eso. Es una persona que no está sentada en el banquillo". De esta forma frenó el titular del Juzgado Central de lo Penal Único de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto González, la pregunta que le hizo a Jennifer Hermoso la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, sobre si consideraba que su no convocatoria a la selección por parte de la seleccionadora, Montse Tomé, tras la destitución de Jorge Vilda era una "consecuencia negativa" por seguir adelante con su denuncia por el beso no consentido de Luis Rubiales.

Durante su interrogatorio, la teniente fiscal mostró su discrepancia con el juez, a quien llegó a decirle que, como él sabía mejor que ella, para acreditar un delito debía abordar lo que había sucedido antes y después. Su explicación no convenció al magistrado que le reiteró que no se juzgaba a la actual seleccionadora de fútbol, por lo que resultaba innecesario saber por qué no la había convocado en la primera cita tras el mundial. De nada sirvió que Durántez le señalara que era para acreditar las consecuencias que lo ocurrido le había acarreado a Hermoso.

Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional donde acude a declarar en el juicio por el beso que le dio Luis Rubiales / José Luis Roca

De esta forma el magistrado impidió que el juicio, que se inició este lunes en la Audiencia Nacional contra el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), incluyera aspectos que según su opinión no forman parte de los escritos de acusación. Estos se centran en el supuesto beso no consentido a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso durante la entrega de las medallas a las jugadoras de la selección española, que habían ganado el Campeonato del Mundo de Australia-Nueva Zelanda; pero también a las supuestas coacciones realizadas por el exseleccionador Jorge Vilda y otros miembros del staff de la Federación Española de Fútbol para que Hermoso no denunciara la presunta agresión sexual.

"Sobre hechos"

"Juicios de opinión no, los testigos deben declarar sobre hechos", interrumpió Fernández-Prieto al letrado de Hermoso, Ángel Chavarría, quien había reclamado a la testigo Patricia Pérez, quien durante el campeonato del Mundo de Australia y Nueva Zelanda era la jefa de prensa de la selección, su opinión sobre el sentido que ella le daba a las palabras "haced lo que queráis" que había dicho la jugadora de fútbol, cuando se le pidió que suscribiera unas palabras que pretendían difundir a la prensa en su nombre, y que buscaban restar importancia a la actuación de Rubiales.

Sin embargo, ante la insistencia del letrado en obtener la respuesta de la testigo, el juez cortó en seco este intento de Chavarría: "Letrado, si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella", una frase que provocó la risa de los presentes, que se frenó al ordenar Fernández-Prieto la continuación del juicio: "Siga usted".

Patricia Pérez Requena. Juicio en la Audiencia Nacional por el beso que dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso. / José Luis Roca

Pero no solo fueron apercibidas las acusaciones. Cuando fue el turno de la abogada defensora de Rubiales, Olga Tubau, el juez centró su interrogatorio: "Letrada, vamos a los hechos", dijo nuevamente el magistrado, a semejanza de lo que había dicho minutos antes a la fiscal Durántez, quien ya había formulado su "respetuosa protesta" por la actuación del juez.

"Estamos para probar"

También frenó de plano las preguntas que no se referían a los hechos concretos en el caso de la directora de Fútbol Femenino, Ana Álvarez Mesas. Así, cuando el letrado de Hermoso quiso "precisar" con una nueva pregunta la declaración que había realizado esta testigo antes la fiscal Durántez, Fernández-Prieto no cedió ni un ápice en su decisión: "Ya le ha contestado al Ministerio Fiscal eso mismo. Aquí no estamos para investigar, estamos para probar, continuemos".

El magistrado Fernández-Prieto insistió en todo momento a las partes, tanto a las acusaciones como a las defensas, para que no se produjeran reiteraciones, habida cuenta de que la fiscal había realizado ya un amplio interrogatorio a Hermoso.

El exentrenador de la femenina Jorge Vilda (i) durante el juicio contra el expresidente de la RFEF Luis Rubiales y otros miembros de la federación por el beso que Rubiales dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria del Mundial en Sídney (Australia) el 20 de agosto de 2023 y que ella asegura que no consintió, este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. EFE/Chema Moya ***POOL***. sust fotos / Chema Moya. EFE

"Ya lo ha dicho antes, ha dicho que no. Somos tres abogados de acusación y cuatro de defensa. Y el interrogatorio del Ministerio Fiscal ha durado hora y media o más. Vamos a centrar los hechos, no repitan lo mismo 15 o mil veces", protestó el instructor ante el interrogatorio del letrado de la jugadora de la selección española, quien había preguntado a Hermoso acerca de la falta de atención por parte del psicólogo de la Federación.

Luis de la Fuente

Para este martes está prevista la comparecencia de otros testigos, entre los que destaca el seleccionador español Luis de la Fuente, quien este lunes fue acusado por la testigo Patricia Pérez de haber participado en una "encerrona" que habría sido urdida por Rubiales en un intento de manipular su testimonio de cara a la investigación interna de la federación sobre los hechos.

Los otros testigos que comparecerán este martes en el juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) son el entonces director del departamento de Integridad, Miguel García Caba; el exjefe de Prensa de la RFEF, Pablo García Cuervo; el director de comunicación deportiva, Enrique Yunta, y el coordinador del Departamento de Psicología, Javier López Vallejo.