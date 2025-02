El PSOE de Madrid se rearma para plantar batalla ideológica a Ayuso con Zapatero como apoyo de Óscar López

Madrid es un ring político permanente. Da igual quién esté en el Gobierno, no importa quién en la oposición. La batalla política en esta región es constante, entre bloques o interbloques, por cuestiones internas de los partidos, ideológicas, de gestión, casos de corrupción, espionajes o fuego amigo que termina quemando a alguien. A veces cambian las caras pero las contiendas persisten. Y a partir de este fin de semana en el que el PSOE de Madrid celebra su XV Congreso con Óscar López al frente, el botón de 'reset' se pulsa y comienza otra batalla con el mismo objetivo que todas las demás: la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y la influencia de esta en la política nacional.

López se presentará este sábado en el campus de la Universidad Carlos III, situada en Leganés, con la tranquilidad de que el congreso se desarrollará sin sorpresas. La forma en la que ha llegado hasta aquí ha sido convulsa, declaración en el Tribunal Supremo de su predecesor Juan Lobato mediante, y con el caso que lo llevó hasta ahí aún sin resolver. Pero en este cónclave todo serán aplausos para el nuevo líder, que estará arropado por tres ministros, el actual presidente del Gobierno y su predecesor en La Moncloa. No se verán grietas en una federación siempre en crisis que esta vez trata de escenificar unidad en torno al nuevo secretario general. Lo importante ahora en el PSOE es rearmarse y coger impulso. Si hay críticos, no se ven ni se escuchan.

Nueva dirección

Tampoco los habrá, previsiblemente, cuando López desvele a lo largo del fin de semana quién formará parte de la nueva dirección del partido, algo que suele tensar a las familias hasta que se ven representadas en él. El nuevo secretario general lo tiene claro, si es necesario sentar a más gente en la cúpula de la federación, se hará. Lo que haga falta para que todo el mundo se sienta valorado y no se vuelvan a abrir nuevas heridas después de tres años en los que muchos alcaldes, principalmente, no se sentían escuchados.

Nadie levantará tampoco la ceja si finalmente ese "papel importante" que López tiene reservado para Pilar Sánchez Acera es como secretaria de Organización, es decir, número dos formalmente y uno a efectos prácticos. Las decisiones relevantes siempre serán del secretario general, pero su mano derecha será quien gestione el partido en el día a día y ponga orden entre alcaldes, concejales, diputados o líderes locales. El riesgo de que Sánchez Acera pueda ser imputada en el caso de las supuestas filtraciones del fiscal general del Estado en el asunto del novio de Ayuso está asumido e incluso será "utilizado políticamente", según fuentes de la formación. Ella es un "activo" para el revulsivo que pretende el también ministro, insisten. La idea en el entorno de López es clara: "Si el partido está bien no basta para ganar, pero si no está bien, no llega".

Frente ideológico

Y para llegar, lo fundamental es plantar un combate ideológico a quien cada semana emprende una batalla cultural. A Isabel Díaz Ayuso se le acusa en el PSOE de promover la "antipolítica" y creen que eso solo se impugna rebatiendo cada una de sus afirmaciones, entrando al choque. Ese es Óscar López, aunque hoy presente el talante moderado de Salavador Illa como ejemplo a seguir.

Su llegada a la política madrileña mueve el tablero porque su objetivo es sacar a Ayuso de la Real Casa de Correos, pero para conseguirlo, en la federación creen que antes tiene que desestabilizar a Más Madrid movilizando a su propio electorado. Recuperar los votos que un día se marcharon a esta otra formación de izquierdas. Ahora que los de Mónica García se veían cómodos en Madrid, que creían haberse protegido de la crisis que atraviesa Sumar, López les obliga a salir a la calle, a mantener su relato vivo antes de lo que tenían previsto y hacerse fuertes en su espacio para no perderlo. "Quedan dos años y medio hasta las elecciones del 27", recuerdan en el PSOE; tiempo suficiente, aseguran convencidos, para hacerse con el terreno y recuperar lo que habían perdido.

En ese camino, José Luis Rodríguez Zapatero se presenta como faro de esa "izquierda valiente" que se arroga López. El ex presidente del Gobierno dejó La Moncloa hace ya 13 años pero nunca se ha ido del PSOE y ha sido una pieza clave en la trayectoria socialista de los últimos años. Bajo el epígrafe de ese lema que acompaña al secretario general de los madrileños, este sábado ambos compartirán una mesa redonda, un diálogo que está previsto que complete el aforo a pesar de las horas un sábado por la tarde (el programa dice las 18h, pero nadie cree que el horario vaya a cumplirse). Este será el momento de mayor carga ideológica de la jornada. Y López va a apoyarse en él.