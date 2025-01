La jueza fija nueva cita para la declaración de la pareja de Ayuso por fraude a Hacienda el próximo 24 de febrero

La jueza Inmaculada Iglesias ha fijado el próximo 24 de febrero una nueva fecha para la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como imputado en la causa la que se investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsificación documental. Se trata de la quinta cita que programa la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ya que dicha comparecencia ha sufrido cuatro suspensiones anteriormente.

La última de ellas el pasado viernes, tras acceder la jueza a la pretensión del abogado defensor Carlos Neira de dejar sin efecto una citación para el 7 de febrero tras alegar "un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero a los Estados Unidos y México". La decisión se adopta con fecha posterior a este viaje pese a que la Fiscalía pidió que la citación se produjera antes del 3 de febrero para evitar más demoras, según confirman fuentes jurídicas a este diario.

A punto de cumplirse el plazo de instrucción

La Fiscalía señaló concretamente que el empresario había decidido ausentarse del territorio nacional entre el 4 y 12 de febrero y el Juzgado lo había dado por bueno, sin tener en cuenta que el plazo de instrucción de un año está próximo a agotarse, puesto que la denuncia contra él se presentó a principios del mes de marzo de 2024. Por ello solicitaba la citación de la pareja de Díaz Ayuso "sin más demora" para una fecha no posterior al próximo 3 de febrero, es decir, antes de su viaje a Estados Unidos, "no resultando imprescindible que a los demás investigados se les cite para el mismo día".

Es su auto de citación, al que ha tenido acceso esta redacción la jueza Iglesias fija el próximo 24 de febrero a las 10.00 horas "con el fin de evitar dilaciones indebidas" en el procedimiento y recuerda que la fecha de la próxima semana coincidía con un señalamiento previo del abogado del empresario, Carlos Neira, en otro juzgado de Madrid, además del "viaje profesional programado previamente" al 7 de febrero por González Amador.

Lo que rechaza es la supensión de las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa después de que se ampliara la investigación con nuevos presuntos delitos en una pieza separada por el presunto uso de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón. La Fiscalía apunta incluso a "lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros" por parte de Alberto González Amador, por una empresa sin aparente valor comercial, lo que podría constituir un delito de corrupción en los negocios. En este punto, la juez acepta la postura de la Fiscalía, acusación popular -- que ejercen PSOE y Más Madrid-- y Abogado del Estado para no demorar más la investigación.

Con respecto a otro de los investigados en esta causa, el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer -- a quien se investiga por colaborar en la facturación presuntamente irregular de cara al fraude tributario cometido-- la Fiscalía advirtió que no consta haya facilitado domicilio en el que pueda ser hallado. Por ello pidió que se librara "urgente oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional" para que informe sobre su paradero y, en particular, si consta su permanencia en el territorio nacional. "Ello como paso previo a, si fuera necesario, interesar medidas más contundentes para garantizar que este investigado no se sustrae a la acción de la Justicia, o que se revierta esa situación si dicha sustracción ya se hubiese producido", advertía el Ministerio Público.