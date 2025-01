Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: “Los alojamientos turísticos ilegales no pueden tener barra libre”

Garantizar el acceso de los jóvenes a la vivienda, regular el precio de los alquiler y evitar que los alojamientos turísticos ilegales cuenten con “barra libre”. Este es el discurso que ha lanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el primer acto con el que ha contado el XV Congreso Nacional del PSPV, que ha arrancado en la tarde de este viernes en el Palacio de Congresos de la ciudad de València. Que la vivienda es una de las grandes preocupaciones actuales de la sociedad española, especialmente entre los más jóvenes, y que la prioridad es afrontar esta situación se demuestra con el hecho de que los socialistas valencianos hayan decidido abrir su cónclave de este fin de semana con un acto dedicado a ello, bajo el nombre "Menos Airbnb, más vivienda" y con la ministra como primera gran estrella invitada. Junto a Rodríguez han participado los diputados autonómicos Víctor Camino, Benja Mompó y Cristian Martínez.

Federación valenciana

La presencia de Rodríguez en Valencia, al igual que la del propio Pedro Sánchez, prevista para el sábado, tiene el objetivo de dar impulso a la secretaria general de la federación valenciana, Diana Morant, a la que las socialistas quieren proyectar como primera presidenta de la Generalitat en 2027, si no se produce un adelanto electoral. Este ha sido uno de los mensajes más repetidos durante la intervención de la ministra, que ha puesto en valor las medidas del Ejecutivo de Sánchez y a las que ha comparado con las que aplican gobiernos autonómico del PP, como el valenciano de Carlos Mazón o el madrileño de Isabel Díaz Ayuso, contra la que no ha dudado en lanzar más de un dardo, incluidos los dirigidos a su pareja.

“Los alojamientos turísticos ilegales no pueden tener barra libre, como ocurre en Madrid, que hay 16.000 en los que podrían estar viviendo miles de jóvenes”, ha sido uno de los mensajes lanzados por Rodríguez, que también ha querido poner como ejemplo de buenas prácticas, en comparación con los gobiernos del PP, la actuación de Salvador Illa en Cataluña. El presidente catalán, por cierto, es otro de los grandes invitados en la primera jornada del Congreso, que se prolongará hasta el domingo. “La derecha quiere alentar el miedo de que no podemos salir de casa porque nos la van a okupar. Esos datos no son ciertos. Si lo fueran, las aseguradoras no seguirían dando cobertura. Unos quieren hacer caja política y otros económica”, ha sido otro de los mensajes de la representante del Gobierno de Sánchez.

Amenaza de la ultra derecha

Rodríguez ha hecho suyas otras de las ideas que el presidente está difundiendo en las últimas semanas, por lo que ha hecho un llamamiento a cuidar y conservar los valores democráticos “frente a la amenaza de la ultra derecha”. “Hay que resistir. La ultra derecha se cree que los ricos y los algoritmos tienen más valor que nuestros votos, con los que vamos a convertir a Diana Morant en la primera presidenta de la Generalitat”, ha manifestado mientras la secretaria general del PSPV seguía su intervención de cerca. Por último, de vuelta a la vivienda, ha hecho un llamamiento a los propietarios para que tengan garantías de alquilar a los jóvenes, ha reivindicado el alojamiento como el quinto pilar del Estado del bienestar, ha enfatizado que Sánchez “está poniendo todos los recursos para alcanzar unos precios asequibles” y ha abogado por la ampliación del parque público frente a los especuladores.