Sánchez garantiza que las medidas del 'decreto ómnibus' saldrán adelante "sí o sí"

El presidente del Gobierno y secretario general federal del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que buscará votos "hasta debajo de las piedras si hace falta" para sacar adelante las medidas incluidas en el frustrado 'decreto ómnibus', entre ellas la revalorización de las pensiones.

En el discurso de clausura del decimoquinto congreso del PSOE de Canarias, donde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha renovado como secretario general de los socialistas isleños, Sánchez ha dicho que Torres, "uno de los mejores ministros que tengo en el Gobierno de España", es un político "ejemplar", y que por eso tratan de "difamarlo con mentiras y con bulos". "En 2027 habrá un presidente socialista en Canarias y, de nuevo, en España para hacer frente a la ola reaccionaria", subrayó el líder nacional del PSOE.

Sánchez recordó a continuación su paso por Davos, donde se acaba de celebrar el foro económico mundial homónimo y donde pudo comprobar, dijo, que "España brilla con luz propia" y que su economía "avanza como ninguna otra". Sánchez sacó pecho por el mayor crecimiento del PIB nacional, por encima de la mayoría de pronósticos, y recordó que es tres veces superior a la media europea. Un crecimiento que se ha traducido en 2,3 nuevos millones de puestos de trabajo, a razón de 400.000 nuevos empleos al año, aseguró. Todo ello, insistió, en medio de esa "ola reaccionaria" global que "avanza en el mundo".

El jefe del Ejecutivo estatal quiso poner en valor la importancia de la industria turística en la economía española, una importancia aún mayor en el caso de Canarias, y recordó los registros récords en número de visitantes y, sobre todo, en gasto turístico. En este sentido, agradeció a los empresarios su "esfuerzo" y contribución a la creación de empleo (con el telón de fondo de la polémica en torno a una nueva subida del salario mínimo, que la patronal rechaza de plano), como también a los sindicatos, "y al Partido Socialista, por qué no decirlo", subrayó. A diferencia de en etapas anteriores, el empleo creado en los últimos años, una vez superada la pandemia, "es un empleo de calidad, por eso hemos bajado en diez puntos la tasa de temporalidad", afirmó.

Sobre vivienda, insistió en que esta será "el quinto pilar del estado del bienestar". Además, Sánchez aseguró que España "bate récords" en redistribución de la renta, si bien no entró en más detalles.

Acusó al PP de "negar" los avances sociales, y con el asunto de la caída del 'decreto ómnibus' detrás, aseveró que el PP, junto con Vox, ha confluido en una suerte de "coalición negacionista". "Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para la revalorización de las pensiones, para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que necesitan y para la gratuidad del transporte público", advirtió. "No vamos a especular con los resultados", todas las medidas del decreto ómnibus saldrán adelante, garantizó, "sí o sí".

Sánchez dijo que los ataques al PSOE son resultado de una "internacional ultraderechista" que "es muy clara". "No utilizan eufemismos", agregó, "luego se los podrá escuchar o no, pero no utilizan eufemismos". Sánchez se refirió así al escenario abierto en Estados Unidos y el apoyo de las grandes fortunas a Donald Trump, entre ellos Elon Musk, propietario de la red social X (antes Twitter). "Olvidan", ahondó Sánchez, "que un algoritmo no es un voto".

"Es muy importante imaginar lo que puede ser España en 2030: una España paritaria, para que el 50% de la población, que es femenina, tenga el 50% del poder; una España de pleno empleo; y una España sin pobreza infantil". "¿Quién va a defender la verdad y la democracia si no son los socialistas?", se preguntó de forma retórica.