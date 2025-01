Sánchez asegura que sacará "sí o sí" las medidas sociales tumbadas en el Congreso: "Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a hacer todo lo que esté en su mano para sacar adelante "sí o sí" las medidas sociales incluidas en el decreto ómnibus tumbado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Durante su intervención, Sánchez ha asegurado que va a "buscar votos hasta debajo de las piedras" para garantizar la revalorización de las pensiones, los descuentos al transporte público y las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia. Esas ayudas "a los jubilados, a los jóvenes, a los trabajadores, a los afectados por la dana en Valencia y a los afectados por el volcán en La Palma y otras medidas sociales, las vamos a sacar sí o sí", ha recalcado el presidente tras garantizar que no van a "especular con el resultado".

El 'no' de esta semana de las tres formaciones de derecha ha hecho caer las alrededor de 80 medidas incluidas en el decreto, relacionadas con materias como Seguridad Social, impuestos, escudo social, transportes, vivienda o inversión extranjera. Entre las iniciativas que no han prosperado, se incluye la subida del 2,8% de las pensiones contributivas y del 9% de las no contributivas; la bonificación del transporte público regional y estatal, la prórroga a la prohibición de los desahucios a familias vulnerables y un nuevo paquete de ayudas a los damnificados por la DANA.

Defensa cerrada de Ángel Víctor Torres

Ovacionado por los suyos y al ritmo de 'Start Me Up', de los Rolling Stones, Pedro Sánchez ha accedido al acto de clausura del Congreso regional acompañado de Ángel Víctor Torres, reelegido este domingo como secretario general de los socialistas en las islas, y a quien el presidente ha ratificado su plena confianza durante su intervención.

Con una contundencia poco habitual en él, Sánchez ha salido en defensa del también Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cuestionado por las informaciones que le vinculan con la trama de Koldo y Aldama, a quien ha calificado como su "mejor ministro" y un "político ejemplar" e "imbatible".

Tanto es así que, manifestando de antemano su pesar por dejar de contar con él en el seno de su Gobierno, el jefe de la Moncloa ha vaticinado que Víctor Torres será el próximo presidente del Gobierno de Canarias en 2027. "Somos un partido de ganadores", por eso "tenemos que ganar en 2027", ha lanzado Sánchez, convencido de que "en 2027 volveremos a ganar las elecciones en Canarias y en España a esa internacional ultraderechista".

Y es que, según el líder del Ejecutivo, el PSOE está "demostrando con hechos" que existe una alternativa a la "respuesta neoliberal catastrófica" a la crisis de 2008 que "hizo que España no recuperara ni sus niveles de PIB ni sus niveles de empleo hasta una década después". Ahora el país se encuentra "camino del pleno empleo" y creciendo "como no crece ninguna economía europea", lo cual pone de manifiesto que "la mejor manera de luchar contra esa ultraderecha a la que "se ha plegado sin ningún tipo de escrúpulo el Partido Popular" pasa por "seguir haciendo políticas progresistas".

Aprobada la nueva Ejecutiva regional de canarias

Con un 78% de los votos a favor, el decimoquinto Congreso regional del PSOE en Canarias ha aprobado este domingo en Tenerife la nueva Ejecutiva socialista en las islas, en la que repiten José Miguel Rodríguez Fraga como presidente y al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como secretario general.

Torres, quien inicia su tercer mandato al frente del partido en Canarias, que lidera desde 2017, ha encabezado la única candidatura que se ha presentado a la ejecutiva regional en este vigésimo quinto congreso del PSOE Canarias, por lo que no había posibilidad de votos en contra para los 227 delegados acreditados.

Como novedad más destacada en la cúpula de la ejecutiva socialista canaria, se ha producido la incorporación de Roberto García Guillén, asesor en el gabinete del ministro, como secretario de coordinación estratégica.