Montero cabalga sobre el 'no' de Feijóo a subir las pensiones para erosionar al PP de Moreno

La nueva secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha dirigido este sábado a cerca de mil militantes en Sevilla, uno de los grandes bastiones a recuperar en las próximas elecciones de la comunidad, para explicar sus grandes armas en la lucha por San Telmo. La ministra de Hacienda ha centrado su discurso en el fin del 'decreto ómnibus' y sus repercusiones a nivel autonómico y local, asegurando que se aprobará de nuevo, y esperando que el Partido Popular "reflexione".

Las pensiones, las ayudas al transporte, o el SMI han sido algunos de los asuntos que Montero ha reclamado solucionar para erosionar al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Su receta, la "unidad del partido" para vencer al PP en "todas las próximas elecciones que haya en Andalucía".

Montero ha dado así continuidad a su frenética agenda de esta semana, tras su visita a Fitur y la interparlamentaria socialista de este viernes en Córdoba. "Este partido fuerte, unido y comprometido es un partido imparable, imbatible, que vertebra Andalucía y da respuesta a los problemas de los ciudadanos, sin miedo de los poderosos", ha asegurado, logrando el aplauso de los asistentes, todavía restando año y medio para las elecciones.

En un pabellón de la Navegación abarrotado con decenas de socialistas, Montero entraba sonriente, con puños en alto y gritando un "vamos" repetidamente mientras sonaba el 'Simply The Best' de Tina Turner. Saludos a todo el mundo hasta llegar al escenario, donde le esperaban Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, y Antonio Muñoz, portavoz del grupo municipal. Junto a ellos, el ministro de Agricultura, Luis Planas; el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; secretarios generales de provincias andaluzas, parlamentarios, senadores, diputados y concejales sevillanos.

"Tenemos ganas de recuperar Sevilla y Andalucía. Las ganas de ganar hay que imputártelas a ti, María Jesús", le ha dicho Muñoz. "Estamos más orgullosos que nunca de ser socialistas. Hemos vuelto, María Jesús, hemos vuelto contigo. Tienen preocupación, tienen miedo, el PSOE es imparable cuando se levanta", ha celebrado Fernández, confirmando ambos una vez más el apoyo de Diputación y Ayuntamiento de Sevilla.

Subida de pensiones y bonificación al transporte

"Vamos a seguir gobernando porque tenemos proyecto. Tenemos una tarea por delante, con una oposición que se dedica al 'no' a todo, a poner palos en la rueda", ha afirmado Montero, haciendo alusión a lo ocurrido el pasado miércoles, cuando el real decreto ley 'ómnibus', aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre, era tumbado en el Congreso de los Diputados, con el 'no' de Junts, sumándose al de PP y Vox.

La ministra de Hacienda ha prometido que "este Gobierno va a revalorizar las pensiones". "Fue nuestro compromiso, es de justicia para nuestros mayores", ha añadido. También el impulso a "un transporte público gratuito". "Que los jóvenes puedan desplazarse sin mirar el bolsillo, que los trabajadores puedan moverse gratis. El transporte público gratuito es la alternativa al coste privado que contamina", ha continuado Montero, eufórica en el escenario.

"Hemos demostrado que era necesaria una subida del SMI. Vamos a conseguir aprobar una reducción histórica de la jornada laboral para que compatibilicemos nuestro ocio y vida personal con nuestro desarrollo profesional. Lo conseguiremos con el diálogo y el acuerdo", ha repasado también la socialista.

Todo ello lo ha utilizado para criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y "el voto vergonzante de sus diputados al 'no' al transporte público o revalorización de las pensiones". "Es una persona educada, pero no moderado. No dejará nada en su legado. Practica las mismas políticas que en otras comunidades, la privatización", ha afirmado Montero.

La nueva cabeza visible del PSOE en Andalucía ha llamado a la "unidad" y la "fortaleza" del partido en esta nueva etapa que comienza: "Cada uno es insustituible. Cada uno tiene que desarrollar una tarea, algunos en asociaciones, otros en los colegios, otros en los sindicatos. La victoria está a la vuelta de la esquina si nos creemos el papel que cada hombre y mujer tenemos en este proyecto colectivo". "Este partido es vertebrado, unido, imparable, va a lograr la victoria. Está cerca. Vamos a ganar Andalucía, por España y la humanidad. Viva esta Andalucía libre”, ha concluido.