PP y Junts tumbarán el decreto que debía subir las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte

El Gobierno estrena la actividad parlamentaria de este 2025 con una derrota. "Espero la convalidación de este real decreto", ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en referencia al real decreto 'ómnibus' en el que el Ejecutivo ha incluido desde ayudas al transporte público a la revalorización de las pensiones con el IPC, pasando por ayudas a los afectados por la DANA o por la erupción del volcán de la Palma. Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido ni la abstención del PP ni el voto a favor de Junts, lo que hará decaer el real decreto.

"¿A alguno de ustedes le han votado para bajar las pensiones de nuestros pensionistas, para suprimir las ayudas al transporte público o para no ayudar a los afectados de la DANA? Porque si votan ustedes que no están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público y no están ayudando a los afectados de la DANA", ha dicho Bolaños desde la tribuna del Congreso al defender el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2024. "Cuesta mucho ver cómo los grupos parlamentarios anteponen el interés partidario al interés general. No tiene justificación. Pero allá cada uno", ha añadido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, la presión del Gobierno no ha hecho efecto. Tras no participar en el primer debate, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado desde la tribuna del Congreso que rechazarán las tres iniciativas que se debate este miércoles: el decreto 'ómnibus'; el impuesto a las energéticas, que ya se preveí que caería; y la reforma de las pensiones, la cual saldrá adelante con el respaldo del PP. "No se sorprenderán por lo que hacemos hoy", ha sentenciado Nogueras. La diputado posconvergente ha asegurado que este rechazo responder a la actitud negociadora del PSOE: "A su trilerismos, su mentira, su gandulería, sus manipulaciones, su prepotencia, su chantaje, sus incumplimientos...".

Los populares también votarán que no. El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que la iniciativa está plagada de "chantajes y recortes" y ha denunciado el "poco respeto al ordenamiento jurídico, a las Cortes Generales y a los españoles" que implica esta "amalgama normativa". "No vamos a respaldar esta invención", ha sentenciado. Fuentes del PP explican que para evitar que el rechazo a las medidas tenga consecuencias en la ciudadanía, llevarán al Congreso para proposiciones de ley con el objetivo de garantizar la subida de las pensiones y las ayudas a los afectados por la DANA.

Amplitud de las medidas

La amplitud del real decreto ley ha sido criticado por la práctica mayoría de las formaciones políticas. Incluidos los socios del Gobierno. En concreto, la norma recoge una subida de las pensiones contributivas del 2,8%, el incremento de las pensiones mínimas, un 6% y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, un 9%. También prorroga los descuentos del transporte público, así como la prohibición de interrumpir los suministros básicos para los consumidores vulnerables o de desahuciar a este colectivo. Además, incluye la entrega de un palace en París al PNV después de que les fuera arrebatado hace 74 años.

Ahora, el Gobierno deberá impulsar diferentes reales decretos si quiere mantener vigentes las medidas y que estas sean aprobadas en el Congreso. Nogueras, por ejemplo, ha señalado que respaldarían una norma que solo incluyera la subida de las pensiones y las ayudas de la DANA.