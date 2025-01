Montero fuerza el primer asalto con Moreno de su 'nueva era': "No es moderado, hace las políticas de Ayuso"

Este viernes se ha comprobado que María Jesús Montero había diseñado -con sigilo- un 'turno doble' en Málaga para forzar el primer asalto de su 'nueva era' contra el presidente andaluz, Juanma Moreno. Por la mañana, se supo de repente que ella asistiría -en calidad de vicepresidenta del Gobierno- a un acto institucional en el que también estaría quien presumiblemente será su rival electoral en 2026. Y cuando Moreno la vio por primera vez desde que se postuló para ser su amenaza en las urnas, la sevillana reaccionó con desparpajo a la pregunta de rigor del barón del PP asemejándose a un personaje de cómic que se ha caído en su propia marmita. En este caso, a la de un PSOE andaluz que, prácticamente, ha hecho piña para acogerla antes de que sea de forma oficial la nueva líder regional del puño y la rosa. Y así se corroboró, igualmente, en su encuentro con la militancia del complejo PSOE de Málaga, representado en el acto por sus sensibilidades más pujantes. Fue en Cártama, en el feudo sanchista que brotó a contracorriente en 2017 cuando Pedro Sánchez se enfrentó a Susana Díaz. Y, allí, Montero no tardó en dejar claro que ya ha entrado de lleno en el combate contra Juanma Moreno. A él le dedicó buena parte de su discurso, auguró una "victoria femenina" del PSOE -como hizo en actos similares de su campaña de primarias en Sevilla y Jaen- e insistió en desmontar el perfil moderado de su gran adversario: "No es moderado, hace las mismas políticas que Ayuso, Mazón o Rueda, son políticas de derecha que cada vez se parecen más a la ultraderecha".

Es más, Montero hizo suyos los legados de los anteriores gobiernos socialistas a los que perteneció y no dudó en jalear las presencias en las primeras filas de exconsejeros como Magdalena Álvarez o Luciano Alonso. Mientras intervenía, la acompañaron un grupo de militantes jóvenes, entre los que estaba la líder provincial de Juventudes Socialistas Ana Villarejo. Y muy cerca del escenario se quedaron el secretario general malagueño Dani Pérez, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el alcalde de Cártama y miembro de la Ejecutiva Federal, Jorge Gallardo. También se hizo notoria la presencia de malagueños que suenan para disputarle el poder provincial a Pérez, como el parlamentario Josele Aguilar o el exalcalde de Marbella, Pepe Bernal. Y la del exlíder provincial José Luis Ruiz Espejo.

De izquierda a derecha: el concejal de Málaga Mariano Ruiz, los exdirigentes socialistas Luciano Alonso y Magdalena Álvarez, y el parlamentario andaluz Josele Aguilar / Álex Zea

Los 200 asientos de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama resultaron ser pocos y un nutrido grupo siguió la intervención desde fuera. Y ante ese ambiente, Montero no tardó en abrazar los coqueteos con el frenesí a los que acostumbra en sus mítines.

"La derecha de este país siempre nos ha despreciado a los andaluces", dijo antes de remontarse a su coincidencia mañanera con Juanma Moreno: "Hablando del PP, hemos estado esta mañana en un acto para la puesta en marcha de un centro de microchips de referencia mundial en Málaga y lo vamos a conseguir de la mano del gobierno de España. Luego escuchamos al señor Moreno Bonilla recitar los proyectos de España como si fueran de él".

Con su oratoria rabiosamente coloquial también invitó a los presentes a "hacer una porra sobre que va a votar el PP sobre la revalorización de las pensiones". "Las políticas de izquierda a quien más benefician en toda España es a los andaluces, que necesitan más que nadie combatir la desigualdad", reivindicó enseguida.

"Muy nerviosos"

Sobre su regreso a la política andaluza, no tardó en volver al 'cuerpo a cuerpo' con el PP andaluz: "Se han puesto muy nerviosos y si están nerviosos y ladran es porque cabalgamos. Dicen que es moderado el señor Moreno Bonilla, no hay que confundir ser educado con ser moderado, las de Moreno Bonilla son las mismas políticas que hacen Ayuso en Madrid, Mazón en Valencia y Rueda en Galicia, son políticas de derechas", apuntó.

Además, se preguntó "qué proyecto ha desarrollado el PP en la Junta". Alguien del público no tardó en gritar que "ninguno" y ella continuó: "No ha traído otra idea que no sea el deterioro de la sanidad pública. Y en la educación, 2.000 aulas públicas se han destruido, quitan de lo público para poner en lo privado. Hay un deterioro de los servicios públicos porque su modelo es otro. No saben gestionar, han tenido más dinero del gobierno de España que nunca y dicen que se maltrata a Andalucía. Vamos a peor a pesar de tener más dinero que nunca", añadió.

María Jesús Montero, durante su intervención en el acto / Álex Zea

Victoria electoral

Montero vaticinó una y otra vez una victoria del PSOE en las elecciones andaluzas de 2026: "Los hombres y mujeres normales que vivimos de nuestro trabajo no vamos a permitir este deterioro. Hay cientos de hombres y miles de mujeres que nos esperan. Unido el PSOE de Andalucía es imbatible, por eso nos tienen miedo. Es una organización que tiene una base fuerte y llega a las duras y las maduras al último rincón de Andalucía. La organización más fuerte que nunca ha tenido Andalucía, la que mejor la vértebra", reivindicó.

Además, se refirió al suyo como "un proyecto que no solo esta abierto a la militancia" del PSOE y prometió que va a "defender las políticas justas en un escenario incierto". "He venido a ganar y vamos a ganar las próximas elecciones", proclamó provocando gritos de 'presidenta presidenta' entre los asistentes.

Por otro lado, tuvo un recado para el dirigente del PP Elías Bendodo, quién por la mañana criticó que viniera a Málaga "a pasearse". "A pesar de lo que gritan y traslada, de ese paisano vuestro que echaron del Gobierno y se llevaron a Madrid, ese, Bendodo, que si otra vez Magdalena, que no se han enterado que se ha anulado la sentencia de los ERE", dijo antes de agregar que "es un honor haber aprendido de todos los presidentes andaluces del PSOE".

"Me pone muy orgullosa que me identifiquen con las etapas más prósperas de Andalucía, la Andalucía imparable, la de la segunda modernización, la que consiguió el autogobierno...", afirmó.

Y en esas pasó a desmontar el andalucismo del PP: "Votaron que no al referéndum, nunca creyeron en que el estatuto de autonomía era una herramienta para las personas. Están nerviosos porque saben que este partido puede, que este partido lo va a conseguir", indicó nuevamente.

Daniel Pérez y Jorge Gallardo, junto a la nueva líder de los socialistas andaluces / Álex Zea

Además, tuvo presente que este sábado se acaba el plaza de recogida de avales en el PSOE andaluz, y sin mencionarla aludió a la posibilidad de que haya votación o no, si Luis Ángel Hierro no logra los avales: "Más allá de que tengamos primarias o no tengamos, quiero decirles que tenemos la capacidad de ganar en esta tierra. Empieza la cuenta atrás para que Moreno Bonilla deje San Telmo y podamos construir un proyecto de alegría. Y no vamos a permitir que se pongan en riesgo los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI a cambio de aprobar unos presupuestos, como está pasando en la ciudad de Sevilla".

Y para el final de su intervención, insistió en el triunfalismo: "Esta victoria va a ser una victoria muy femenina y muy feminista, muchos hombres nos acompañan en esta carrera a la que otros le quieren poner fin, qué miedo tiene la derecha al empoderamiento de las mujeres".

Y cuando se apagó su voz, sonó Medina Azahara. Ella acababa de gritar otra vez el 'Hasta la victoria siempre' del Che. Una niña le llevó un ramo de flores de forma casi automática . El líder malagueño, Dani Pérez, se afanó en ser el primero en besarla. También se vio al alcalde de Cártama eufórico, levantando el puño. Y ella volvió a coger el micrófono para lanzar un recuerdo a Ana Paula Montero, socialista malagueña recientemente fallecida. "Aquí estamos continuando tu tarea y lo vamos a hacer", enfatizó para encender nuevamente la euforia entre quienes la buscaban para abrazarla y hacerse un selfie con ella.