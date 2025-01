El PSOE de Extremadura afronta su renovación más incierta tras una guerra sin precedentes

Tras una guerra interna sin precedentes, el PSOE de Extremadura se enfrenta a su renovación más incierta. Casi 10.000 afiliados están llamados a votar este sábado para elegir a su nuevo líder en un proceso de primarias que, convocado nueve meses después del anterior, ha roto el partido por dentro. Las opciones son dos: ratificar al actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo; o apostar por el cambio y aupar a Esther Gutiérrez. Ambos han librado en las últimas semanas una batalla a cara de perro por el control del PSOE en medio de una campaña protagonizada por la tensión, los reproches y los ataques personales.

La exconsejera de Educación y Empleo y vicepresidenta de la diputación cacereña es la cara visible de esa facción socialista más descontenta que se siente excluida del proyecto de Gallardo y que se concentra fundamentalmente en la provincia de Cáceres, donde Lara Garlito logró imponerse al actual secretario general en las primarias de marzo de 2024. No obstante, la propia Gutiérrez rechaza de forma sistemática que todo se reduzca a una lucha entre provincias. Y también niega, como se apunta desde algunos sectores, que sea la candidata de Ferraz para destronar a Gallardo. "Me presento a estas elecciones porque no reconozco este PSOE, ni creo que actualmente exista un proyecto ganador", dice.

Ambos aseguran apostar por la unidad del partido y confían en que este proceso sirva para que el PSOE de Extremadura salga reforzado, pero desde modelos absolutamente contrapuestos. Gallardo, que atribuyó la candidatura de Gutiérrez a "un calentón" por no haber sido incluida en ninguna lista orgánica tras el congreso federal de Sevilla, considera que no ha tenido tiempo aún de recoger los frutos de su incipiente proyecto. Lamenta además haber sometido a este "estrés" a un partido que ahora debe centrar todos sus esfuerzos en seguir siendo "una verdadera alternativa de gobierno".

Gutiérrez insiste en la falta de integración de la actual dirección: "Unidad no es sentarse en una mesa camilla con Osuna (alcalde de Mérida) y Rafa Lemus (secretario provincial de Badajoz), para tomar decisiones. Unidad es integrar todas las sensibilidades del partido", aseguró en el debate electoral celebrado el pasado 3 de enero.

En el contexto de crispación actual, y a tenor de los ajustados resultados obtenidos en las primarias de marzo de 2024 (Gallardo resultó ganador con un respaldo del 56,2%), ahora todo queda en el aire a la espera de que la militancia se pronuncie.

Lo que sí es seguro es que será una jornada clave y decisiva: los socialistas se juegan su futuro, porque ese nuevo líder deberá primero coser con encaje de bolillos para rearmar el aparato, y después marcar la estrategia de oposición de un partido acostumbrado en Extremadura a gobernar con mayorías absolutas. La primera prueba de fuego serán los presupuestos de la Junta para 2025, bloqueados tras la ruptura del PP y Vox y a la espera de votación final el 24 de enero: Gallardo se muestra abierto al diálogo; Gutiérrez apuesta por una oposición "implacable".

Las terceras primarias

Las de este sábado serán las terceras primarias del PSOE de Extremadura. Las primeras se celebraron en 2017, ya que en 2012, también con los socialistas en la oposición, no hubo candidatura alternativa a la de Guillermo Fernández Vara. Cinco años después el expresidente se enfrentó a Eva Pérez (ahora mano derecha de Gallardo en el partido) y Enrique Pérez Romero, sin que fuera necesario ir a segunda vuelta porque se impuso en la primera con más del 60% de los votos.

La segunda cita con las urnas para la militancia socialista tuvo lugar el 2 de marzo de 2024, entre Gallardo y Lara Garlito. Los resultados evidenciaron la gran división existente en el seno del partido tras la marcha de Fernández Vara, un malestar interno que terminó por explotar el pasado 3 de diciembre cuando Esther Gutiérrez se postuló para arrebatar el liderazgo del PSOE a un Miguel Ángel Gallardo que ya se veía candidato en las próximas elecciones autonómicas. El ganador será refrendado por las bases en el 15 Congreso Regional, que se celebrará en Plasencia el próximo fin de semana, y donde serán renovados también todos los órganos del partido.

Según los datos facilitados este viernes por el PSOE, un total de 9.232 militantes podrán votar este sábado para elegir al nuevo secretario regional. Abrirán sus puertas 195 centros de votación repartidos por toda la geografía extremeña, cuyo horario dependerá el número de militantes de cada uno. De este modo, las agrupaciones con más de 100 militantes podrán votar de 10:00 a 20:00 horas y los de menos de 100 militantes de 18:00 a 20:00 horas. Por provincias, en la de Badajoz habrá 101 centros de votación en los que podrán votar 5.900 militantes y en la de Cáceres 94 centros para 3.332 militantes.

Según informaron ayer los equipos de ambos candidatos, Miguel Ángel Gallardo votará a las 10.30 en la sede del PSOE de Villanueva de la Serena; Esther Gutiérrez lo hará a las 18.00 horas en la Cámara Agraria de Zarza la Mayor. Una vez finalizadas las votaciones, ambos se trasladarán a la sede autonómica del partido en Mérida para seguir el recuento. Los resultados oficiales se esperan entre las 22.00 y las 22.30 horas, y serán facilitados por el secretario de Organización, Manuel Borrego.