Feijóo visita un pueblo de Valencia afectado por la DANA: "Necesitamos un plan general para recomponer la economía valenciana"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado esta tarde a Llocnou de la Corona, uno de los municipios afectados por la DANA que ha visitado en el día de hoy. Junto a él estaban la alcaldesa de la localidad, Paqui Llopis; el presidente y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó y Reme Mazzolari.

Durante su visita, Núñez Feijóo ha defendido la gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ausente en el día de hoy: "El presidente va a seguir aquí y va a seguir dando ayudas y dándolas antes que otras administraciones como las del Estado, que tiene mucha más capacidad económica y financiera", ha indicado.

"Los alcaldes han estado al pie del cañón"

En ese sentido, el líder del PP también ha defendido a las alcaldesas y los alcaldes de las localidades afectadas: "Ellos han estado al pie del cañon, hay mucho trabajo hecho pero queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos que se periten viviendas y coches y también necesitamos un plan general para recomponer la economía valenciana". Ha finalizado: "Esto no lo vamos a hacer en un año y Valencia debe sentirse acompañada".

En medio de la visita, una vecina ha mostrado su desencanto y ha empezado a gritar: "Esto es un paripe, lo han hecho a escondidas y no me gusta que vengan, no me parece bien que con lo que hemos sufrido, se haga. Este tipo de actos cuando lo que necesitamos son otras cosas que no se están dando. No está forzando la dimisión de ningún dirigente. No ha habido represalias. Pido la dimisión de mazon para ser el presidente no estuvo a la altura. Sin colores, feijoo es representante del PP y es la persona que debería forzar a Mazon a dimitir".

Por su parte, los vecinos que estaban en la plaza le han replicado que así no se hacían las cosas, que no chillara, que esa no era la manera.

Este jueves, participará en una reunión con alcaldes y portavoces del PP afectados por las riadas, así como con Mazón.

En dicho encuentro se analizarán "las propuestas legislativas del Partido Popular para dar respuesta a las necesidades de las personas que sufren todavía las consecuencias de la DANA" y está previsto que a su término Feijóo intervenga ante los medios de comunicación.