Feijóo fija para este año su objetivo de consolidar una alternativa al Gobierno y exhibe la "concordia" frente al "muro" de Sánchez

Si el año pasado los frentes judiciales del Gobierno llevaron al PP a emprender una estrategia de desgaste, en 2025 será el de la construcción pública de su proyecto. El principal partido de oposición ha fijado como objetivo prioritario el de consolidarse en el imaginario colectivo como una alternativa real a Pedro Sánchez. Esto pasa por dos objetivos; el primero, presentarse como una oferta electoral atractiva mediante sus propuestas en materias de peso como conciliación, vivienda o inmigración para marcar el debate social -una senda que ya iniciaron en octubre-. Y el segundo, seguir abriendo la brecha en la mayoría que sostiene al Gobierno, después de la fractura que se evidenció en la reforma fiscal entre los socios de investidura y de que el PP llegase a acuerdos con PNV o Junts en distintas votaciones parlamentarias.

En las filas populares se presentan como los defensores de las "reformas transversales" frente al "sectarismo" que atribuyen al Gobierno, a quien acusan de "levantar muros". Frente a esto, los conservadores se fijan ya el objetivo de proyectar la "concordia" y exhibir la mano tendida como una de sus principales banderas, y avanzan su disposición a alcanzar grandes pactos con el partido de Gobierno en asuntos como la inmigración. Todo esto, en un momento en que medidas urgentes como el pacto migratorio está bloqueado por la falta de entendimiento entre los dos principales partidos.

La declaración de intenciones para este nuevo año la puso sobre la mesa este jueves el portavoz nacional del partido, Borja Sémper. "No queremos solo ser oposición al Gobierno, queremos ser una alternativa", resumió el dirigente, que situó como un objetivo el de generar "esperanza e ilusión" y demostrar "que "los españoles no están condenados a tener este mal gobierno". El dirigente popular avanzó que lanzarían "medidas sectoriales" para "responder a todos los problemas que el Gobierno no afronta".

"En el año 2025, nuestra principal obsesión va a ser que caiga el muro en España de la división política y social que se empeña Pedro Sánchez en seguir levantando, un muro de enfrentamiento continuo", apuntó Sémper, que admitió ser "conscientes de las dificultades que esto entraña" pero insistió en su intención de construir una "política edificante", en la que "hablemos de los problemas de los españoles y no del Gobierno". "La política, lamentablemente y fruto de la vocación decidida de Sánchez de dividirnos, ha sido irrespirable en 2024", denunció.

Esta hoja de ruta continúa la iniciada en los últimos meses, donde los populares se han esforzado en presentar sus propuestas ante el creciente bloqueo del Gobierno, una vez evidenciadas las grandes dificultades para aunar a sus propios socios de investidura. Una situación que deja margen, a ojos de los populares, para intentar seducir a los electores desencantados con Sánchez y la parálisis legislativa al que le someten sus aliados.

Feijóo ya intentó abrir la brecha en octubre, cuando inició el llamado giro social con su Ley de conciliación, un paquete de medidas encaminadas a favorecer la natalidad en un momento de importante crisis demográfica. En esta iniciativa se contemplaba el aumento a 20 semanas de los permisos por nacimiento, ahora situados en 16. Esta norma pretendía atraer el apoyos de algunos socios habituales del Sánchez, pero el Gobierno vetó en el Congreso su debate parlamentario, apelando a razones presupuestarias e impidiendo el posicionamiento de sus aliados.

El presidente del PP implicó a todo el partido en esta empresa, cuando en el comité nacional de octubre pidió combinar la oposición con la “política de verdad entendida como servicio público”. “Hay otra política y es la que estamos ejerciendo y tenemos que devolver a España. Hay una alternativa que no se va a quedar esperando su turno para poder cambiar y mejorar este país: esa alternativa es el PP y vamos a demostrar que el cambio es posible y que no sólo vendrá por demérito de un Gobierno decadente e inoperante”, zanjó.

El PP también lanzó a principios de curso otra propuesta que sigue encima de la mesa a día de hoy, el paquete de medidas en materia de migración que firmó con Coalición Canaria y que remitió al Gobierno. Una propuesta que, defienden en el PP, contaba con el aval de las 14 comunidades autónomas que gobiernan, y que a día de hoy no ha recibido respuesta del Ejecutivo, según han denunciado tanto populares como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En el partido de Feijóo ponen la pelota en el tejado de Sánchez, y aseguran seguir a la espera de respuesta, al tiempo en que tienden la mano a una negociación sobre este punto, después de rechazar en verano una reforma única del artículo 35 de la ley de extranjería para automatizar los repartos de menores migrantes entre comunidades autónomos. "Seguimos dispuestos a sentarnos, a dialogar, a llegar acuerdos", defendió Sémper este jueves. "Lo que no puede pretender el Gobierno es que todo acuerdo pase por decirle a todo que sí y no haya política migratoria".

La vivienda es otra de las prioridades del PP, que trabaja en su propuesta integral sobre este asunto, para el que aspira a atraer a socios de Sánchez como PNV o Junts, con los que ha mostrado sintonía en la vertiente económica y fiscal. Después de unir sus votos en diciembre en varias votaciones, el canal de comunicación sigue abierto y los populares avanzan que seguirán trabajando en esta dirección para lograr más victorias parlamentarias que permitan aprobar algunas de sus medidas centrales para materializar así los puntales sobre los que quieren construir su alternativa al Gobierno.

Y es que la consolidación del proyecto político del PP va en paralelo con su estrategia parlamentaria, que consiste en romper la mayoría de investidura de Sánchez con propuestas que puedan atraer a sus socios habituales. La declaración de intenciones de Sémper llegan la misma semana en que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, también hiciera gala del pactismo de su formación, presumiendo de haber logrado ganar votaciones con Junts o PNV sobre materia fiscal o el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela: "Hemos sacado adelante acuerdos en materia de política fiscal, de política exterior o en asuntos institucionales", defendió el portavoz. "Esta era una legislatura para intentar hacer reformas transversales como propuso Feijóo y no para gobernar desde un lado del muro, como propuso Pedro Sánchez".