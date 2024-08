Rull visita a Puigdemont en Waterloo tres semanas después de su fugaz regreso

Avui m’he reunit amb el President @KRLS a Waterloo. Li he traslladat el meu suport per un exili encara més infame arran de la decisió del TS d’incomplir de manera deliberada la Llei d’Amnistia.



És molt greu que no pogués participar en el debat d’investidura com a diputat electe. pic.twitter.com/ab0Px97Plf