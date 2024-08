La toma de posesión de Salvador Illa, en imágenes EFE Actualizado: 10/08/2024 12:18 Ver galería > Las mejores fotos de la toma de posesión del nuevo president de Cataluña

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- El presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa (i), llega al acto en el que tomará posesión de su cargo, acompañado por su esposa, Marta Estruch, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/Quique Garcia

Salvador Illa sworn in as new president of Catalan Parliament QUIQUE GARCIA Monica Sales (C) and Albert Batet (R), members of independentist party of former Catalonia's President Carles Puigdemont, arrive to the ceremony where socialist leader Salvador Illa is to take office as new president of the Generalitat, the government of Catalonia, in Barcelona, Spain, 10 August 2024. EFE/ Quique Garcia

Salvador Illa sworn in as new president of Catalan Parliament QUIQUE GARCIA Monica Sales (L) and Albert Batet (C), members of independentist party of former Catalonia's President Carles Puigdemont, arrive to the ceremony where socialist leader Salvador Illa is to take office as new president of the Generalitat, the government of Catalonia, in Barcelona, Spain, 10 August 2024. EFE/ Quique Garcia

Salvador Illa sworn in as new president of Catalan Parliament QUIQUE GARCIA Catalonia's former president Jordi Pujol (2nd-L) arrives to the ceremony where socialist leader Salvador Illa is to take office as new president of the Generalitat, the government of Catalonia, in Barcelona, Spain, 10 August 2024. EFE/ Quique Garcia

Salvador Illa sworn in as new president of Catalan Parliament QUIQUE GARCIA Spain's Deputy Prime Minister and Minister for Treasury Maria Jesus Montero arrives to the ceremony where socialist leader Salvador Illa is to take office as new president of the Generalitat, the government of Catalonia, in Barcelona, Spain, 10 August 2024. EFE/ Quique Garcia

Salvador Illa sworn in as new president of Catalan Parliament QUIQUE GARCIA Spain's Presidency Minister Felix Bolanos arrives to the ceremony where socialist leader Salvador Illa is to take office as new president of the Generalitat, the government of Catalonia, in Barcelona, Spain, 10 August 2024. EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- La expresidente catalán Artur Mas a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- El expresidente catalán Quim Torra (d) a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- La presidenta de Navarra, María Chivite (c), a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- Mónica Sales (i) y Albert Batet (c), de JxCat, a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- El expresidente catalán Jordi Pujol (c) su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña Quique Garcia BARCELONA, 10/08/2024.- Mónica Sales (c) y Albert Batet (d), de JxCat, a su llegada a la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica). EFE/ Quique Garcia

Varias personas con carteles antes de la toma de posesión de Salvador Illa como president de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume. Alberto Paredes - Europa Press