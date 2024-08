El independentismo se moviliza para recibir a Puigdemont con un acto cerca del Parlament

El independentismo calienta motores para volverse a movilizar en la calle, pero esta vez lo hace para recibir a Carles Puigdemont, que ha anunciado que está regresando a Cataluña para poder asistir al pleno de investidura de Salvador Illa. El escenario es de alto voltaje, porque corre el riesgo de ser detenido y de entrar en prisión, un supuesto que podría provocar la suspensión de la sesión prevista en el Parlament. La convocatoria, que responde al "retorno de país" encargado por el expresident tras casi siete años en Bélgica, es a las nueve de la mañana en el Passeig de Lluís Companys, cerca del Parlament y también de Arc de Triomf y ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El pleno está agendado para las 10.

El acto está organizado de forma coral por todas las entidades independentistas, que han puesto en marcha la difusión de la convocatoria por todos los canales posibles conscientes de que no es fácil armar una protesta de gran calibre en pleno mes de agosto. La ANC, Òmnium y el Consell per la República han hecho un llamamiento para que la movilización sea masiva, mientras la Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha emplazado a sus 700 alcaldes adscritos a implicarse en el recibimiento.