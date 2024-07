Clavijo culpa a Torres y el PSOE del fracaso de la ley de extranjería y exige un decreto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dejó a un lado su ‘modo canario’ de hacer política y elevó este miércoles su tono para culpar de forma directa al ministro Ángel Víctor Torres y al PSOE del fracaso que supuso que no saliera adelante en el Congreso de los Diputados la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para forzar el reparto reglado de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónoma: “no hubo voluntad política de llegar a un acuerdo, no hubo una sola reunión entre el portavoz del PP y el ministro, como tampoco la hubo con la portavoz de Junts”.

Por tanto, el presidente exigió “que el día 30 se apruebe un decreto ley” para dar solución al drama humanitario de los menores inmigrantes en las Islas “y de lo contrario tendremos que demostrar que España y Europa tienen un problema”.

Clavijo, que el martes se desplazó a Madrid, desveló que fue él mismo, junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien elaboró un texto alternativo para intentar lograr la abstención del PP y Junts que buscaba que e saliera adelante la reforma. Un texto que hizo llegar a todos los grupos, incluida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que estuvo esperando, de forma infructuosa desde antes de las 10 de la mañana hasta las 18:00 horas para que produjera una reunión que evitarar la derrota de la proposición de ley pactada por los gobiernos de España y Canarias.

“Estoy perplejo y decepcionado.No entendemos que, una vez más, la política del enfrentamiento y la confrontación se haya puesto por encima de los derechos humanos”, aseguró Clavijo.

En el lado contrario, tanto el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, como el de NC-Bc, Luis Campos, exigieron a Clavijo el cese del vicepresidente y líder del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y de los consejeros conservadores: “es un fracaso de su propio gobierno y de los que se sientan a su derecha”

“Son sus socios en el gobierno los que han dado la espalda a Canarias y al propio gobierno de Canarias.Tenga oficio político ejérzalo, cese a los consejeros del PP”, conminó Franquis. “Los que se sientan a su lado en el gobierno son los que traicionaron a esta tierra y traicionaron a esos menores, porque no se puede colocara en el mismo plano a quienesvotaron que sí a la reforma que a los que votaron que no”, resumió Campos.

“Ha quedado clara la postura del PSOE, porque buscaban generar una crisis política y se les han visto las vergüenzas”, contestó Clavijo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)