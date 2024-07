López Miras: "No se puede apoyar una ley de extranjería que no cuenta con las autonomías"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este lunes su rechazo a la reforma de la ley de extranjería que se debate mañana por primera vez en el Congreso porque no se ha contado en su redacción con las comunidades autónomas, que son "decisivas" en la acogida de menores migrantes.

López Miras, a su llegada a la junta directiva nacional del PP, ha dicho a preguntas de los periodistas que su partido "debe dejar que se empiece a tramitar debido a la situación que está viviendo en Canarias, que es alarmante, como también es preocupante la que se está viviendo en otras comunidades autónomas", y ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" y no atender las exigencias planteadas por los distintos gobiernos autonómicos en los últimos dos años.

"El Gobierno ha demostrado cero capacidad de gestión en un asunto tan complicado y de Estado como es la cuestión de los inmigrantes, de aquellas personas que vienen buscando una vida mejor. No ha hecho nada hasta ahora", ha reprochado el presidente de la Región de Murcia.

Ha añadido que la ley que se debate mañana "no da respuesta a un problema que en cierta parte, o en cierto modo, ellos o han generado o no han dado la respuesta debida", y ha insistido en que el Gobierno no ha contado con las autonomías para la reforma legal y "no es lo que quieren los ciudadanos de la Región de Murcia".

Por otra parte, sobre la citación al presidente del Gobierno para que comparezca como testigo ante el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que se trata de un "episodio más de esta serie alarmante y sorprendente, y desde luego triste para los españoles y para la democracia".

En su opinión, "para la ciudadanía en general no tiene que ser nada estimulante ver cómo el juez cita como testigo al presidente del Gobierno para que explique lo que no ha querido explicar en el Congreso de los Diputados y es por qué su mujer hacía negocios con empresarios en La Moncloa".