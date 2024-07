Feijóo augura una coalición PSC-ERC en Cataluña y no cree que Sánchez adelante generales

Aunque Alberto Núñez Feijóo dijo este miércoles en el acalorado debate en el Congreso que la única "regeneración democrática" llegará cuando el PP vuelva al Palacio de la Moncloa, este jueves, en una entrevista en la cadena Cope, se ha sincerado y ha admitido que no ve a Pedro Sánchez adelantando elecciones. "Yo no tengo mucha esperanza en cuanto a que el señor Sánchez en estas condiciones de ingobernabilidad convoque elecciones", ha afirmado, después de mencionar las investigaciones a la esposa y el hermano del presidente y de las dificultades que se están encontrando los independentistas en la aplicación de la ley de amnistía. "Ahora bien: cuestión distinta es que le retiren el apoyo definitivamente y estamos en una circunstancia que no pueda yo confirmarla... Al final se habla mucho, pero a sus socios les interesa que Sánchez esté", ha rematado sobre las concesiones que el dirigente del PSOE ha hecho a los partidos soberanistas en materia de inmigración (Junts) y la amnistía.

El jefe de la oposición cree que Sánchez podrá continuar con la legislatura española también porque en Cataluña se alcanzará un acuerdo entre el PSC de Salvador Illa, ganador de las elecciones de mayo, y ERC. Feijóo augura un pacto de Illa con los republicanos, aunque ha apuntado que, al ser ERC un partido "asambleario", al final "puede pasar cualquier cosa". "Lo que creo que quieren los dirigentes de ERC, y por supuesto el PSC, es gobernar juntos en Cataluña y hacer una coalición independentista para intentar mantener el poder en Cataluña y así, a través de ERC, mantener siete diputados más en favor de Sánchez en el Congreso. Lo que no sé qué va a hacer es Junts. Siento bastante zozobra y decepción con la clase política en general y en especial con la clase política catalana", ha declarado.