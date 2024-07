El TC también anula las condenas de Gaspar Zarrías y de un exviceconsejero por los ERE

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado las condenas del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y del exviceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos Vicente Lozano por los ERE, según ha informado el tribunal de garantías constitucionales.

En concreto, los magistrados han estimado parcialmente el recurso de amparo que interpuso Zarrías contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito continuado de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial.

El pleno, en consonancia con el fiscal, concluye que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación: "Este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía", destaca una nota de prensa del TC.

"Trascendencia penal"

El órgano de garantías resalta que ese es el criterio mantenido también por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ya que al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. Para la mayoría del TC “la jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos”.

Asimismo, el pleno también ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por el exviceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Vicente Lozano, contra las sentencias que le condenaron por un delito de prevaricación continuada a las penas de 9 años de inhabilitación especial.

Derechos vulnerados

Tanto en el caso de Zarrías como en el de Lozano el tribunal declara que se ha "vulnerado el derecho a la legalidad penal" y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo, que rebajará la pena.

Ambas sentencias, que se han adoptado por una mayoría de siete magistrados, cuentan con los votos particulares de Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera.

Estas decisiones se conocen un día después de que el Constitucional redujera las condenas de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al estimar parcialmente los recursos que ambos presentaron contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que los condenaron a las penas de 9 años de inhabilitación especial y a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación, respectivamente.