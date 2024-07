Cataluña acusa al Gobierno de ignorar su esfuerzo de acogida de menores

Cataluña acudía a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife con voluntad de seguir participando en la acogida solidaria de los menores no acompañados que llegan a Canarias pero a su llegada el conseller de Drets Socials en funciones, Carles Campuzano, ya advertía de que ese reparto se debía hacer "bien, de manera ordenada" y atendiendo al esfuerzo que ya está haciendo Cataluña.

Tras cuatro horas de reunión, Cataluña se ha abstenido en la votación de la propuesta de reparto que hace el Gobierno. “Nos hemos abstenido porque no se ajusta a la realidad catalana: en el sistema de protección de la infancia tenemos acogidos a 2.369 jóvenes migrantes solos menores de edad, pero el Ministerio tan sólo contabiliza 1.417. Hasta que las cifras con las que se trabaje no sean las reales no podemos avalar ninguna propuesta de reparto”, ha advertido.

Campuzano ha acusado al Gobierno de ignorar el esfuerzo de acogida que hace Cataluña. “La actual propuesta de los 31 es una muestra del grado de desconocimiento, querido, que tienen de la realidad catalana y del descontrol de los flujos migratorios que tienen como Estado. Y esta situación hace muy difícil la acogida con garantías que quisiéramos hacer”, ha explicado el conseller a la salida del encuentro.

El conseller ha lamentado que no se haya creado el grupo de trabajo que debía mejorar la gestión de la atención de los jóvenes migrantes solos y que desde Cataluña se proponía para abordar las políticas de coordinación, planificación, información y fondos para dar la atención necesaria a estos jóvenes.

Más de 14.000 menores atendidos

Campuzano, que ha sido uno de los siete consejeros autonómicos que ha asistido presencialmente a esta reunión, ha reiterado que no solo Canarias, Ceuta y Melilla son territorios "sobreocupados", sino que también lo es Cataluña.

Y ha aportado las cifras que maneja el Govern: desde 2017 Cataluña ha atendido a más de 14.000 jóvenes menores de edad. El año pasado entraron en el sistema más de 2.300 menores y, esta primera mitad del año, casi 1.500 nuevos. El contingente atendido hoy por la Generalitat se acerca a los 7.000 jóvenes, entre ellos más de 4.000 mayores de 18 años que siguen siendo atendidos hasta los 21 años para garantizar su adecuada inserción sociolaboral.

Para hacer posible la atención de estos chicos y chicas se han creado y financiado miles de plazas, pasando de unas 800 (2017) a cerca de 4.000 (2024). “Estas cifras ponen de manifiesto que el sistema catalán de protección a la infancia no sólo está sobreocupado, sino que el Govern ha tenido que realizar un trabajo ingente para cuadruplicar las plazas y financiarla”, ha subrayado, apuntando otra de las quejas de Cataluña, que es que las comunidades están asumiendo un gasto por la atención de migrantes que en realidad le correspondería al Estado.

Sobre la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, Campuzano ha considerado que “no da una respuesta adecuada a las circunstancias con las que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión”. Por lo que ha anunciado que el Ejecutivo catalán continuará negociando las enmiendas para que tengan en cuenta “la singularidad de Cataluña en la acogida de estas personas”. “Reconocemos la singularidad de Canarias, Ceuta y Melilla en la acogida de los jóvenes migrantes solos, pero reclamamos que también se tenga en cuenta la situación de Cataluña, ya que durante este año ya se han acogido a casi 1.500 jóvenes y en ningún momento hemos contado con el apoyo del Estado español”, ha remachado.