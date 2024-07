Podemos no apoyará el decreto anticrisis del Gobierno si no prorroga las medidas sociales

Podemos amenaza con no apoyar el último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno a menos que prorrogue algunas de las medidas sociales que tenían previsto finalizar el próximo enero. El partido morado reclama eliminar el límite temporal a las propuestas del llamado escudo social para garantizar su apoyo a la convalidación de este real decreto, en una votación en el Congreso que se producirá este jueves y en la que el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos.

Javier Sánchez Serna, portavoz morado, ha denunciado que el decreto anticrisis, "a pesar de nombre, pondrá fecha de caducidad a varias de las medidas sociales que aprobó el Gobierno cuando Podemos formaba parte". En este sentido, ha apuntado a que hasta ahora las medidas se han ido prrogodando en cada uno de los decretos anticrisis en propuestas como el bono términco social, el bono eléctrico, así como la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables. En esta ocasión, ha denunciado, el texto recoge que algunas de estas medidas terminen el 31 de diciembre de 2024.

Desde hace más de dos años, cuando comenzaron a aprobarse los decretos anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, se ha venido repitiendo esta circunstancia, por la que las medidas del escudo social que se han ido aprobando con una duración de seis meses y una fecha de caducidad prevista, y su prórroga volvía a aprobarse en el siguiente decreto. En esta ocasión, aunque vuelve a darse esta misma circunstancia, el texto del decreto [consultar aquí] sí contempla la reducción paulatina del descuento para consumidores vulnerables, del 65% actual al 42,5% de abril de 2025.

"Desde el primer día Podemos pide que estas medidas no sean temporales sino permanentes, porque las dificutlades de las familias no entienden de plazos ni de burocracia", ha recordado Sánchez Serna, en rueda de prensa. En este sentido, ha defendido que "hay que garantizar las medidas sociales" y ha lanzado un mensaje al socio minoritario de coalición, Sumar, con quien compiten por el extremo izquierda del tablero para advertir de que "ninguna persona de izquierdas entendería que en esta legislatura se desmontaran medidas sociales que hemos aprobado mientras la ministra de Defensa dice que hay que hacer un sobreesfuerzo en gasto bélico para reforzar las tropas de la OTAN".

En este sentido, ha apuntado a que "este Gobierno tiene que elegir entre la senda social o la senda belicista porque las dos a la vez no va a ser posible". "Desde Podemos tenemos muy claro que y no vamos a aceptar recortes sociales esta legislatura. El Gobierno no puede contar con los votos de Podemos si se trata de hacer un retroceso. No votaremos este decreto anticrisis si no se retira la fecha de finalización de las medidas de protección social". "Nos podemos encontrar con este gobierno para avanzar y garantizar medidas sociales, pero no vamos a aprobar recortes ni desmantelar el escudo social".

Este pack de medidas que se aprobó el pasado junio en Consejo de Ministros va orientado a paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, e incluye la rebaja al 0% del IVA del aceite de oliva, la subida de sueldo a funcionarios pero también otros asuntos como el blindaje de la amnistía pactada con Junts. Una serie de medidas que podrían decaer esta semana y ser devueltas al Gobierno en caso de que no se reúnan los apoyos necesarios. Y los cuatro diputados que tiene Podemos en la Cámara Bajara podrían ser determinantes. El partido ahora endurece sus posiciones tras los ddesencuentroscon el Gobierno por el pacto sellado con el PP para renovar el CGPJ. Ahora los morados exigen modificar el texto para brindar su apoyo.