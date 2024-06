La Diputación de Badajoz insiste en que el hermano de Pedro Sánchez ha cumplido "sus objetivos"

Ninguna sorpresa. Ninguna novedad. Al fin y al cabo, lo que se esperaba. Cada cual volvió a defender su postura y argumentos sin aportar nada más que lo ya ofrecido. La única evidencia es que ahora mismo el foco está puesto sobre un alto cargo de la Diputación de Badajoz que, por su condición de "alta dirección", no tiene la obligación de fichar cada día como sí lo hacen los funcionarios de esta Institución provincial. Su trabajo se ha puesto en duda. El PP dice que se le creó un puesto a medida "totalmente prescindible", que no ha pisado el despacho y que no ha cumplido su horario laboral. "Yo nunca lo he visto aquí", aseguraba este viernes el portavoz de la oposición, el popular Juan Antonio Barrios.

Desde el PSOE defienden que este trabajador ha cumplido "sus objetivos" y aportó todas las actividades desarrolladas "que han dado ocupación a más de 1.000 artistas y técnicos". Esas fueron grosso modo las conclusiones de la llamada comisión de investigación creada en la Diputación de Badajoz (la solicitó el PP y la aprobó el PSOE, que cuenta con mayoría absoluta) para analizar la función de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y de nombre artístico David Azagra. Su papel dentro de la institución provincial ahora es ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, estando al cargo del programa cultural ‘Ópera Joven’.

Las citadas conclusiones se presentaron en el pleno de este viernes y, como era previsible, solo contó con los votos a favor del PSOE. La comisión se ha reunido cuatro veces y en ella, según los socialistas, se han aportado todos los documentos solicitados por el PP.

La vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, subrayó que el contrato de David Sánchez se había hecho con "total transparencia". En este sentido, Barrios insistió en que si no fuera hermano del presidente del Gobierno, no estaría en ese puesto. Le contestó el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recordándole que Sánchez si quiera era aún secretario general del PSOE cuando se convocó la plaza y que además él no lo apoyó en el proceso de primarias (su voto fue para Susana Díaz).

La realidad es que la creación del nuevo puesto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de esas primarias, pero la adjudicación del puesto (en cuyo proceso se incluía una entrevista personal) se hizo días después de que Sánchez se convirtiera en el nuevo líder de los socialistas.

"Un día triste"

Del Puerto lamentó que la jornada de este viernes era un día triste porque "se manchaba la imagen de la Diputación". Acusó a Barrios de crear "un circo mediático". Gallardo apostilló que el portavoz del PP lo que hacía era seguir "el guion que le había marcado en Génova".

Por su parte, Barrios respondió apelando a "cómo se sentirán los trabajadores de la Diputación que sí tienen que fichar todos los días y cumplir con sus obligaciones".

Tras la sesión plenaria, tanto él como Del Puerto atendieron a los medios de comunicación para puntualizar sus argumentos. Por su parte, Gallardo rehusó de hacer declaraciones en ese momento y salió por otra puerta.