Podemos y Vox hacen la pinza a PP y PSOE para evitar un acuerdo sobre el CGPJ

El acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece estar al caer. Tras cinco años con el gobierno de los jueces caducados, socialistas y populares llevan días explorando un pacto al que este martes le han salido dos claros detractores, aunque por distintos motivos. Podemos, aliado fundamental del Gobierno para alcanzar mayorías absolutas en el Congreso, ha amenazado con "reevaluar" su apoyo al Ejecutivo si termina acordando el reparto del CGPJ con el PP y cede a la petición de reformar la ley para que en el futuro sean los jueces los que elijan a los jueces. La presión también viene desde la extrema derecha, pero de manera opuesta: Vox ha reprochado al PP que vaya a ceder "al chantaje" negociando con un Gobierno que "está dando un golpe a la Constitución".

El portavoz y diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, se ha expresado en términos muy duros contra la posibilidad de que el PSOE acepte la exigencia del PP para cambiar el sistema de elección y hacer que sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ. Una condición que, de aceptarse, sería "un gran error" y "supondría asumir concepciones de la derecha que siempre han rechazado fuerzas progresistas".

"Gran coalición"

"Si se hiciera algo así, entenderíamos que el PSOE está pactando la legislatura con el PP", ha resumido el dirigente de Podemos, que ha amenazado con la retirada del apoyo al Gobierno en caso de que se aceptase esta condición. Para el partido, este extremo implicaría "un cambio de alianzas" por parte de los socialistas, y "cada uno tendría que reevaluar su posición".

"Sería un movimiento tectónico de la legislatura", ha criticado Serna, que ha señalado que el PSOE estaría "abandonando a la mayoría de investidura y dando comienzo a una gran coalición con el PP". A su juicio, las reformas sobre el CGPJ deben ir justo en el sentido opuesto, encaminadas a rebajar las mayorías de elección porque el órgano de los jueces, a su juicio, "tiene que reflejar las correlaciones democráticas salidas de las urnas", al considerar que la fórmula del PP conllevaría "consolidar las posiciones del partido judicial reaccionario".

Desde la formación morada, sin embargo, trasladan que "lo grave sería un cambio de elección" pactado entre PSOE y PP, pero matizan que si acuerdan únicamente la renovación los vocales del CGPJ sería "otro escenario", en el que no descartan entablar una negociación con los socialistas para, llegado el caso, brindar su apoyo a la renovación. En el partido rechazan hablar ahora de nombres o posibles candidatos, alegando a que "no estamos en esa fase".

Hacer el "juego sucio" a Sánchez

"El PP no puede negociar nada con el PSOE, no se puede ceder al chantaje", ha sentenciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sobre el hipotético acuerdo que está por llegar. En un tono bastante duro, la dirigente de extrema derecha ha repetido en varias ocasiones que los conservadores le están haciendo "el juego sucio" a Pedro Sánchez al aceptar la renovación del CGPJ. La conclusión que ha sacado es que al PP también le "conviene tener a sus jueces y magistrados". "Con nosotros que no cuenten nunca. Nosotros queremos que los jueces elijan a los jueces", ha dicho.

En este sentido, Millán ha criticado que el Tribunal Constitucional "está en manos del Gobierno" debido a que en octubre de 2021, el PP y el PSOE ya pactaron la renovación del tribunal de garantías, además de otros tres órganos. "En España hoy no hay separación de poderes. Tenemos a un Gobierno que ha convertido la Constitución en papel mojado y que da órdenes al Tribunal Constitucional", ha sentenciado. Así, ha apuntado que no hay "instituciones neutrales que representen a los españoles".