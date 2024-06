Irene Montero vuelve a recurrir a Von der Leyen para que "obligue" a investigar las muertes en Melilla dos años después

La exministra de Podemos y actual eurodiputada electra, Irene Montero, vuelve a dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y le pide propiciar una investigación en España sobre la tragedia en la valla de Melilla que se produjo el 24 de junio de 2022. Un episodio del que se cumplen dos años sin que se conozca el número exacto de fallecidos, que algunas organizaciones de derechos humanos sitúan en 27.

Es la segunda misiva que Montero envía a la mandataria europea, después de que el pasado viernes elevara su preocupación en otra carta por le premio concedido por Isabel Díaz Ayuso al presidente argentino, Javier Milei. En esta ocasión, la dirigente critica "la ausencia total de acciones para depurar responsabilidades por la masacre de Melilla" en España y pide a Von der Leyen impulsar una investigación. "Nos dirigimos a usted para solicitar la actuación de la Comisión Europea, a través de los mecanismos disponibles, para asegurar la investigación de los crímenes y la rendición de cuentas de sus responsables", reza la carta.

En esta carta, también firmada por la eurodiputada Isa Serra y la exeurodiputada Idoia Villanueva, carga contra la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y señala que "esta masacre es un episodio más de los innumerables crímenes cometidos en las fronteras europeas por parte de las autoridades nacionales u organismos como Frontex" y señala que es "una grave vulneración sistemática de Derechos Humanos derivada de una política migratoria inhumana y cruel, con efectos letales, basada en la contención, la devolución masiva, y el invumplimiento sistemático de los derechos".

"OBLIGAR A NUESTRO PAÍS"

En el mismo sentido se ha expresado Isa Serra este lunes en rueda de prensa en la sede de Podemos, donde ha criticado la situación y ha señalado que la carta enviada a la Comisión Europea va encaminada a "obligar a nuestro país a que abra una investigación y que no quede impune". "Dos años después no se ha abierto ninguna investigación, no se ha depurado ninguna responsabilidad y se ha perpetuado la impunidad y el oscurantismo sobre lo que sucedió", ha censurado.

"La Fiscalía General del Estado archivó la investigación en España y hoy ocnocemos que la Fiscalía de Marruecos también ha archivado. Si lo puede hacer la Fiscalía de Marruecos es porque antes lo hizo la Fiscalía de nuestro país y tiene la connivencia de nuestro Gobierno y de la Unión Europea".