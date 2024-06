Imanol Arias reconoce el fraude fiscal y podría evitar la cárcel

Imanol Arias ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el presunto fraude fiscal del que estaba acusado y, en principio, todo apunta a que conseguirá evitar la cárcel a pesar de que se pedían para él 27 años de prisión por el caso Nummaria, según ha podido saber este periódico.

La estrategia del actor, muy diferente a la de Ana Duato, su compañera de reparto en Cuéntame cómo pasó y también acusada en este juicio, ha sido desde hace meses la de intentar alcanzar este acuerdo que deberá aceptar también la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en el caso y que pedía 28 años de prisión para él.

Acusado de seis delitos fiscales, Imanol Arias, que habría defraudado 2,7 millones de euros por medio de una entramado societario diseñado por el despacho de abogados que da nombre al caso Nummaria, habría pagado ya a Hacienda al menos 2,4 millones.

El acuerdo

Arias, que ha sido de los primeros en llegar al primer día del juicio que se va a celebrar en la Audiencia Nacional entre hoy y septiembre, habría aceptado una condena que todavía debe ser anunciada oficialmente durante el juicio y que previsiblemente no será suficiente para que se decrete su ingreso en prisión.

Lo sucedido se enmarca dentro del llamado caso Nummaria, en el que se investiga una trama presuntamente diseñada por un despacho de abogados para ayudar a sus clientes a defraudar impuestos mediante la utilización de "estructuras societarias".

Según explica la Fiscalía, éstas permitían enmascarar los ingresos reales de los intérpretes, facilitando además que pagasen con esos fondos encubiertos "sus gastos personales y familiares" y que financiasen sus propias "inversiones".

En el procedimiento, además de los dos actores, de miembros del despacho y de otros clientes, también están implicados Miguel Ángel Bernardeau, productor de Cuéntame cómo pasó y marido de Duato, y Ana Isabel Arias, hermana del actor y contra la que la Fiscalía y Abogacía del Estado retiraron la acusación nada más comenzar el juicio.

Duato rechaza el acuerdo

Por su parte, Ana Duato, que ha llegado sonriendo y haciendo un gesto de perdón hacia la prensa congregada ante la Audiencia Nacional, ha rechazado desde el primer momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y reconocer su culpabilidad en lo sucedido.

“Estoy convencida de mi inocencia”, sostuvo Duato en una entrevista para Vanitatis antes de empezar el juicio. “Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira”.

Para la actriz, que hasta el momento habría regularizado 1 millón de los 1,9 millones que le reclama Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 32 años de cárcel por siete delitos fiscales cometidos presuntamente en los ejercicios de 2010 a 2012 y de 2014 a 2017. La Abogacía del Estado, que representa al fisco en este juicio, pide 28 años de prisión.