Feijóo deja abierta la puerta a la moción de censura para mantener viva la alternativa a Sánchez

El PP no quiere cerrar la puerta a una moción de censura contra Pedro Sánchez en el futuro. En Génova reconocen que el líder conservador no ha apostado por esa opción hasta ahora -a diferencia de Vox, que ya la ha presentado en dos ocasiones, en 2020 y en 2023-. Y, por eso, algunas voces dentro de la formación se sorprendieron cuando ayer su líder evitó a toda costa rechazar esa opción cuando dijo que “utilizará todas las herramientas que considere oportunas” frente a un Gobierno que ve paralizado.

En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo defienden que su posición no ha cambiado: no renunciará a un mecanismo previsto en la Constitución pero en este momento, afirman, “no lo estamos considerando”.

La duda que eclipsó el debate político, también dentro del PP, es por qué agitar la moción en plena recta final de las europeas, cuando además la pregunta de la entrevista -en Espejo Público- incluía a Junts en la ecuación. Feijóo no respondió citando al partido de Carles Puigdemont, pero tampoco le dio un portazo. En la dirección nacional explican que su jefe de filas no enviará al electorado el mensaje de que no hay números suficientes ni alternativa al presidente del Gobierno, especialmente ahora que consideran que el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, se está complicado por momentos.

“No vamos a cerrar esta puerta y a rechazar para lo que queda de legislatura ese mecanismo constitucional. Porque tampoco podemos saber cómo van a evolucionar los casos de corrupción”, insisten en Génova, citando la moción contra Mariano Rajoy en 2019, que prosperó precisamente por la corrupción del PP.

En el entorno de Feijóo insisten en que la moción “no está más cerca que antes” ni hay novedades en la consideración de ponerla en marcha en un determinado plazo. Muchos dirigentes siguen apostando a que su líder no la promoverá sin la seguridad de que vaya a prosperar, pero coinciden en que el mensaje que hay que enviar es que Sánchez no tiene una legislatura estable ni unos socios fieles, más todavía con la ley de amnistía ya aprobada.

Hay otros dirigentes que temen la idea instalada de que el PP entra en marcos complicados en las campañas electorales y que está dejando demasiado espacio al PSOE para marcar la agenda.

De hecho, los socialistas salieron en tromba este lunes para decir que Feijóo “ya buscaba abrazarse a Puigdemont”. En Vox tampoco desaprovecharon la oportunidad de exigir al PP que aclarara su posición. En Génova respondían: “¿Está diciendo Vox que se opondría a una oportunidad de que Sánchez salga de la Moncloa”.

Con la duda de si el mensaje tenía más de estrategia, señuelo o sinceridad, la realidad es que en la dirección nacional insisten en que “las novedades” del caso sobre Begoña Gómez son lo que realmente pueden marcar un cambio en la hoja de ruta de Feijóo.

El líder del PP considera de “extrema gravedad” que durante un mes y medio la esposa del presidente tuviera la condición procesal de investigada y Sánchez lo ocultara. A las diligencias abiertas por las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez a una empresa que luego resultó adjudicataria de un contrato público se suman las recientes informaciones sobre empresas -algunas participadas por el Estado, como Indra y Telefónica- que trabajaron gratis en el diseño de un software para su cátedra de la Universidad, y que después ella registró a su nombre en la Oficina de Patentes.

“No sabemos cómo va a evolucionar este caso y si hay otros. Tampoco las novedades que pueda haber de la investigación en curso. Feijóo no puede afirmar que no va a presentar una moción de censura en lo que queda de legislatura”, zanjan en Génova.

La cuestión es que hace un mes y medio, cuando Sánchez escribió la carta de reflexión en la que amagó con dimitir, el líder conservador dejó claro que no valoraba una moción de censura anticipándose a la que podía ser una nueva exigencia de Vox.

Las respuestas de estos días a las preguntas sobre la moción de censura han dado un giro. Sobre todo, mirando lo que ocurra en las elecciones europeas. El PP da por hecha la victoria, pero los socialistas dan muestras de aguante en todas las encuestas. "Si esa mayoría social que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y económica en la que se mueve España, con esta parálisis del Gobierno en la que llevamos casi un año... Si esa mayoría social es mayoría electoral y el 9 de junio manda un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel", afirmó Feijóo este lunes.

Y continuó: "¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta [la moción]? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país”.