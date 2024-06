Dolors Montserrat (PP) evita responder sobre la moción de censura y vuelve a reclamar elecciones generales

Después de que Alberto Núñez Feijóo dejara este lunes la puerta a abierta a pactar una moción de censura con Carles Puigdemont para tumbar a Pedro Sánchez, los dirigentes del PP se están afanando a quitarle trascendencia a esa posible operación y volver a la casilla previa: reclamar elecciones generales a Pedro Sánchez. El PP considera que un buen resultado sobre el PSOE en las europeas de este domingo tendría que llevar al jefe del Ejecutivo a tirar la toalla y convocar generales.

La candidata popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha participado esta mañana en una conferencia en Madrid y ha sido preguntada por este asunto y ha esquivado la respuesta. Montserrat ha empezado subrayando que ve "nervioso" al PSOE y le ha achacado una supuesta "operación de distracción" con lo de la moción de censura, antes de pasar a reclamar la necesidad de que los votantes conservadores unan el voto en el PP para "sacar un gran resultado el 9J y ganar las elecciones". "Tenemos la gran posibilidad de que se convoquen elecciones", ha concluido en referencia a la posibilidad de que Sánchez pueda hacerlo, algo a lo que, en todo caso, el presidente del Gobierno no estaría obligado. En otras ocasiones el partido en la Moncloa ha perdido unas europeas y no ha adelantado las generales.

Tanto Montserrat como minutos antes Isabel Díaz Ayuso, que ha sido encargada de hacerle de telenora y presentadora, han animado a ir a votar el domingo. El PP necesita movilizar a sus electores en unos comicios en los que, normalmente, la participación es más baja que en el resto de consultas. "Vayamos todos a votar, porque sino el 10 de junio llegará el lamento", ha advertido la candidata al Parlamento europeo. "Somos el voto que más duele a España (...) Votemos para que la corrupción socialista, la humillación a la ley y el manoseo de las instituciones no ganen", ha continuado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado incluso el resultado de las generales de 2023, cuando el PP ganó, pero de manera insuficiente como para que Alberto Núñez Feijóo llegara a la Moncloa. "Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado nada por hecho", ha avisado antes de añadir que "no hay nada más importante" este domingo que ir a votar.