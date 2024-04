Aragonès irá el lunes al Senado a defender la amnistía: "Trolear al PP siempre apetece"

Desde que decidió avanzar las elecciones al Parlament, el president Pere Aragonès ha multiplicado sus apariciones en público y ha decidido no desaprovechar ni una oportunidad para intentar marcar el debate público. Es por este motivo que este jueves ha anunciado que el lunes de la semana que viene irá al Senado a defender la amnistía aunque sea en una comisión de la Cámara Alta que huele a intento encerrona del PP. "La amnistía se tiene que defender en todas partes, también en terreno hostil. No me da miedo", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser. De hecho, ha admitido que incluso le motiva enfrentarse a los populares: "Trolear al PP siempre apetece".

El lunes se ha convocado de nuevo en el Senado la Comisión General de las Comunidades Autónomas para abordar la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Este es un espacio al que están citados todos los presidentes autonómicos, la mayoría del PP. Aunque el propio president Aragonès considera que es una comisión que lo único que busca es un "aquelarre" contra los partidarios de la amnistía, en especial del Gobierno de Pedro Sánchez, él estará presente. "Si el PP quiere que sea un monólogo, no será así. Tendrán que escuchar que la amnistía es necesaria", ha concluido.

Aunque el president de la Generalitat no pueda admitirlo con tanta franqueza, esta comisión en el Senado es una oportunidad magnífica para él para proyectarse en los medios de comunicación. Y esto,

, es una ocasión que no puede desaprovechar. Y más cuando en el Senado tendrá la atención no solo de los medios catalanes, sino del conjunto del Estado.

En octubre del año pasado se convocó la misma comisión con el mismo fin y Aragonès ya entonces no dudó en acudir. Habló el primero y, tras acabar su intervención, se fue directo al coche. No se quedó a escuchar las otras intervenciones. Aunque, efectivamente, aquella sesión que convirtió en una concatenación de reproches al PP contra la amnistía, el president consideró que su objetivo estaba cumplido: fue uno de los asistentes que más atención mediática recibió. La nube de cámaras que le siguió por los pasillos del Senado así lo acreditó.

Aragonès el mes de octubre pasado cuando ya fue al Senado a defender la amnistía. / David Castro

En aquella ocasión defendió que la amnistía solo era "el punto de partida" de un proceso por el cual

. Está por ver qué defenderá el lunes, pero hoy ha vuelto a insistir en que esta votación es posible aunque, por ahora, tenga el rechazo del PSOE. "También decía que la amnistía era inviable. Ahora tenemos un contexto más favorable [para un referéndum]. Hay más oportunidades", ha dicho. Se refiere a que los votos de ERC, y también los de Junts, son decisivos para la estabilidad del Gobierno en el Congreso.

Aún ve posible los presupuestos

Aparte de su visita al Senado, su entrevista de este lunes también ha dejado otra novedad. Si repite como presidente y logra formar "rápido" un nuevo Govern, aún aspira a aprobar los presupuestos de la Generalitat de este año. Seran los mismos presupuestos que no pudo tramitar en el Parlament el mes pasado, lo que le obligó a adelantar los comicios. "No podemos dejar el país en una situación de bloqueo", ha justificado. Sin embargo, pese a esta declaración de intenciones, se antoja difícil que tras las elecciones se pueda formar un Govern con rapidez. Ningún candidato tendrá la mayoría absoluta y el Parlament estará de nuevo fragmentado. Los últimos tres presidentes de la Generalitat han tardado 105 días de media en lograr formar un Govern.