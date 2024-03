El PP denunció a la empresa que contrató al novio de Ayuso y Anticorrupción lo archivó

Entre los 13 asuntos que el PP de Madrid denunció ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con el Covid 19 se encuentra uno referido a la empresa FSC Select Products, la compañía para la que Alberto Gonzalez Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, realizó trabajos de intermediario y cobró cuantiosas comisiones. Pero Anticorrupción archivó las diligencias abiertas por este contrato y el único caso que siguió adelante entre todas aquellas denuncias fue el que hoy se conoce como caso Koldo.

En la Comunidad de Madrid recordaron ayer este hecho a modo de argumento defensivo al conocerse el supuesto caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, aunque un caso no tenga nada que ver con el otro. El asunto por que la Fiscalía presentó una denuncia el pasado 5 de marzo contra la pareja de Ayuso está relacionado con un supuesto caso de facturas falsas que sirvieron para reducir la tributación de las empresas vinculadas a Gonzalez Amador, no por las comisiones que pudo cobrar al trabajar para una empresa que contrató con la Administración. Según el informe de Hacienda recogido en la denuncia, la pareja de Ayuso cometió fraude fiscal entre 2020 y 2021 y la suma ascendió a 350.951 euros en aquellos dos años.

Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en el Congreso a Alberto Núñez Feijóo que pida a Ayuso su dimisión por el caso que afecta a su pareja. Ayer, al conocerse el caso, la dirigente madrileña se declaró víctima de una persecución, "ahora toca al novio", dijo recordando todos los casos de familiares o personas cercanas que han tenido problemas con el fisco o han tenido contratos de su administración. Y también apuntó a Moncloa como responsable de que este asunto se hiciera público, limitándose a decir que "aquí no ha habido nada de redes ni de tramas" pero que desde el Gobierno de Sánchez se está "pidiendo generar una trama donde hay una inspección a un ciudadano". Es decir, que no negó tampoco que su pareja esté siendo investigada.

Tras la petición de dimisión de Sánchez, el secretario general de los socialistas madrileños ha pedido lo mismo por tuiter aunque con otras palabras. "Si Ayuso no responde a la pregunta de si sabe o no las cosas graves que pasan a su alrededor no está habilitada para presidir Madrid y gestionar 25.000 millones de todos los madrileños", apuntaba en su cuenta personal poco después de la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso. "O no lo sabía. Lo cual es malo. O si lo sabía y no dijo ni hizo nada. Lo cual es muy grave".