La eurocomisaria de Interior cree que el pacto de inmigración resistirá una subida ultra en las europeas

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, confía en que una previsible subida de representación de la ultraderecha tras las elecciones europeas "no afecte al pacto" sobre inmigración de la UE. Lo ha asegurado este lunes en un desayuno informativo del Forum Europa, en el que se ha mostrado optimista. El acuerdo de solidaridad entre estados y de nuevas normas en frontera "lo va a aprobar el parlamento europeo en abril y los miembros de la Unión están entusiasmados", ha dicho.

Johansson cree que se trata de un acuerdo que devuelve la normalidad a una discusión política en la UE que "estaba bloqueada, porque era un tema tóxico". Ahora "por primera vez introduce en la legislación 30.000 relocalizaciones por año" y "también un límite de 30.000 en fronteras, para asegurarnos de que los países de primera entrada no estén obligados a recibir o alojar más de esta cifra", ha explicado Johansson. Es "algo sin precedentes" y "no tengo miedo de que el pacto no sobreviva", ha sostenido.

El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar, que preside la comisión LIBE en la eurocámara, le había expresado a Johansson sus dudas sobre si "la ultraderecha, tras las elecciones europeas, obstaculizará el pacto". La eurocomisaria ha respondido que las formaciones ultras "viven del miedo. Es lo que respiran y rezuman. Quieren meterle el miedo a la gente y para eso utilizan la inmigración, propagando mentiras constantemente sobre que está descontrolada".

El proceso migratorio que vive Europa "es algo manejable, aunque no sea un camino de rosas", ha argumentado.

Necesitamos inmigrantes

Johansson ha dado en Madrid datos para contrarrestar mitos sobre la imigración en España y la UE. El más destacado, que "Europa pierde fuerza de trabajo, a una tasa de un millón de personas por año, porque está envejeciendo". De ahí su defensa de una inmigración ordenada que cifra en 3,5 millones de personas el año pasado.

Ante esa cifra ha contrapuesto la de 380.000 personas que penetraron en la UE de forma irregular el mismo año, sin dejar de mencionar que "las llegadas irregulares son un desafío importante en Canarias, Lampedusa y las islas griegas", y que en ese periodo más de 3.000 personas perdieron la vida en rutas hacia Europa. Por eso "hay que invertir en vías legales".

A Johansson le ha preguntado Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, si el acuerdo europeo "no convertirá a Canarias y otros puntos de los países europeos del sur en grandes centros de expulsión o campos de recepción de inmigrantes".

La comisaria ha sacado cifras también para responder. Ha admitido que los países del sur son los que más migrantes irregulares reciben, pero ha dicho además que de 1.100.000 solicitudes de asilo recibidas en Europa el año pasado, la mayoría fue formulada por personas que llegaron en avión a otros países de la Unión.

Después de que la presentara el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando el reciente viaje que han hecho juntos a Mauritania, Johansson ha defendido una política de acuerdos con los países emisores de la inmigración.

Niños en peligro

De la misma forma que hizo cuando se clausuró en Logroño el encuentro de ministros europeos de Interior bajo la presidencia española de la UE, Ylva Johansson ha insistido mucho en otro de los temas principales de su mandato, el que más oposición suscita: abrir las redes sociales y las comunicaciones online al patrullaje policial para atajar las agresiones sexuales a menores.

Y de nuevo lo ha hecho con un negro dato: "Una niña de cada cinco y un niño de cada diez sufren abusos" en Europa por este "delito despreciable". Esos niños no pueden denunciar, porque están en la franja de cero a dos años o porque el agresor es de su entorno cercano "y la víctima no levanta la voz". Por esa razón, cree imprescindible que salga adelante en la UE una nueva legislación que ataje "ese delito silencioso".

Las grandes compañías tecnológicas detectaron en 2022 5,2 millones de vídeos e imágenes de pornografía infantil, ha contado. Es el resultado de una vía sencilla de ataque para el pederasta: "Un perpetrador tarda ocho minutos en entablar relación con un menor; estamos hablando de violencia severa", ha explicado. Para Johansson, "ya es hora de tratar a las empresas tecnológicas como adultas" y, de la misma forma que se escanea internet para localizar virus informáticos y parar ciberataques, monitorear la red en busca de agresiones sexuales online "que se han duplicado en tres años".

En su opinión, no se pone con ello en peligro el derecho a la intimidad de los usuarios. Y lo ha explicado con un símil: en una cinta que trae los equipajes de un avión, "el perro policía pasa por todas las maletas, pero no le importa su contenido: solo si hay cocaína".

Sin banderas blancas

Al final de su intervención en el hotel Ritz de Madrid, la comisaría europea de Interior ha aprovechado una oportunidad para contestar frontalmente la sugerencia del Papa Francisco formulada este domingo sobre que Ucrania "tenga coraje y saque la bandera blanca" para negociar con Rusia.

“Ucrania debe enarbolar su bandera azul y amarilla. Lo contrario sería una catástrofe”, ha sentenciado en respuesta a una pregunta de El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial.

La eurocomisaria ha dicho que “la lucha de Ucrania por su libertad es la lucha por nuestra libertades. Y su lucha por sus valores es la lucha por nuestros valores”, recibiendo aplausos de los asistentes al desayuno informativo. Para Ylva Johansson, la rendición en este caso no es una muestra de coraje, como sugiere Francisco. “Ucrania ya ha demostrado su valentía”, le ha contestado, antes de confirmar que “Europa debe seguir apoyándola”.